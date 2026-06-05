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▲AI數據中心帶動用電需求暴增 日本擬2050年前重建最多14座核電機組（圖／美聯社／達志影像）

根據日本放送協會（NHK）報導，日本政府為確保電力供應穩定，計劃在2050年前重建多達14座老舊核能反應爐，政策方向正式從福島核災後的「盡量降低核能依賴」轉向「最大限度活用」。日本經濟產業省（METI）預計週五提出核能政策草案，規劃分兩階段推進重建工程：第一階段在2040年代前重建2至5座老舊機組，第二階段在2050年前進一步擴大至11至14座。根據現行能源計畫，日本目標在2040年將核能發電佔比從2024年的9.4%提升至約20%，再生能源佔比也同步計劃拉高至40%至50%。草案預計今年夏季經部長級會議正式通過。推動此次政策轉向的關鍵因素，是人工智慧（AI）數據中心帶動的龐大電力需求。日本政府預估未來整體用電量將成長約1.2倍，為此希望透過設定具體重建目標，提升電力公司的長期供電預測準確性，同時也希望減少對昂貴進口燃料的依賴。自2011年福島核災後，日本曾關閉境內所有54座核電機組。目前僅剩33座具備運作條件，其中15座已陸續重啟，包括全球規模最大的柏崎刈羽核電廠。然而，現存許多反應爐正接近甚至超過60年運作年限，即便持續重啟閒置機組，未來核能發電量仍面臨下滑風險。為達成2040年發電目標，現有未廢爐的36座機組幾乎需要全數投入運轉。