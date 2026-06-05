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▲本次「紅利商品祭」精選多項熱門品類，涵蓋生活家電、3C影音、食品飲料以及居家生活用品等。（圖／業者提供）

還在猶豫該怎麼使用紅利點數嗎？大買家即日起至6月24日推出會員限定的「紅利商品祭」，主打紅利商品購物扣點1.5倍奉還，超狂加碼回饋。換句話說，會員凡購買指定紅利商品並以點數折抵，除了立即享有優惠價格，活動結束後還可爽領1.5倍點數回饋，等同點數價值限時升級50%，讓累積已久的紅利點數越花越划算。針對不少消費者習慣將點數「凍結」在帳戶、捨不得一次花光的心理，大買家特別以「花點毋免驚，加碼再賺點」為核心概念策劃本次活動，旨在鼓勵會員大方活用紅利，將其轉化為實質的購物小確幸，讓點數不再只是看得到吃不到的數字，而是真正讓會員福利有感升級。活動的點數回饋機制相當吸睛，會員消費折抵後即可倒賺點數。舉例來說，若扣點200點，活動結算後大買家將回饋300點；若大方扣點1000點，則可賺回1500點。這種「當下享受折扣、過後再賺點數」的雙重好康，讓會員在大肆採購的同時，還能為下一次消費鋪路。為了全面滿足會員的多元生活需求，本次「紅利商品祭」精選多項熱門品類，涵蓋生活家電、3C影音、食品飲料以及居家生活用品等。無論是想為家裡汰舊換新、升級3C裝備，還是囤積日常零食補給，會員都能依照自身需求靈活運用點數，體驗紅利帶來的超值回饋。大買家指出，會員紅利機制的初衷，就是為了感謝消費者的長期支持。因此，團隊持續推陳出新，積極規劃各類多元且實質的點數活動，期盼將紅利點數打造成能實際折抵、創造高購物價值的資產。這次的「1.5倍奉還」加碼，就是希望讓每一位會員都能感受到「今天省、明天賺」的雙重省錢魅力。這場專屬會員的省錢盛宴，即日起至6月24日限時登場。大買家呼籲會員務必把握黃金機會，趕緊清查帳戶點數，用最聰明、最優惠方式將心儀商品帶回家，同時享受點數加碼飆升的購物樂趣！