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黃國昌發文批前瞻預算 綠營支持者留言狠嗆

張彤出手護航 反被AI打臉

張彤回應：AI對政治議題的設定比較保守

民眾黨主席黃國昌昨（4）日晚間在Threads發文，稱聽到綠營前輩沉痛批評「現在的民進黨多邪惡！」，並怒轟民進黨最厲害的事就是「把非法變合法」，吸引大批綠營支持者留言反嗆，民眾黨發言人張彤隨即在留言區標註Meta AI，要求AI「毫不留情打臉民進黨側翼」，未料，AI回覆卻未如張彤預期，反而指出黃國昌的相關說法仍屬政治攻防，並非已被確認的事實，張彤反被網友炸鍋酸爆「超好笑！」、「臉痛嗎？」。黃國昌昨發文稱自己與綠營前輩痛飲烈酒，聽到對方沉痛批評民進黨前瞻預算，指稱從一開始就以「一大包」方式編列，才能養派系、綁樁腳，並直言「對民進黨心已死」，黃國昌更標註總統賴清德帳號，稱賴清德「應該非常清楚」。不過，該文隨即引來大批綠營支持者反嗆：「好笑」、「無恥」、「是郭正亮吧」、「還在抹黑前瞻，垃圾」、「那你知道你有多邪惡嗎？」等。網友的留言讓張彤忍不住跳出來護航，並指示Meta AI「毫不留情打臉民進黨側翼的在這篇文的造謠」，未料，AI回應表示，前瞻基礎建設計畫總額約8824.9億元，內容涵蓋綠能、數位建設、水環境等項目，由國發會列管執行進度；目前並沒有「非法變合法」的情事。AI也指出，前瞻預算從審查到執行，長期在立法院與行政部門之間存在政治攻防，藍白與綠營對預算使用方式、是否涉及綁樁等問題，一直都有不同說法。AI最後明確寫道，所謂「非法變合法」、「養派系」是黃國昌的指控，目前屬於政治攻防說法，不是已確認的事實。這段回覆讓留言區風向瞬間轉變，不少網友留言嘲諷「超好笑！」、「臉痛嗎？」、「AI的回答有解決到妳的問題嗎？」。而張彤今一早也出面受訪表示，大家都知道Meta AI的模型設定本來就是針對政治的這一些議題，會用一些比較保守、安全牌的回法。而黃國昌主席那一篇脆文主要是在針對前瞻預算，還有民進黨的派系問題來做討論。這樣的問題本來就是要受到社會來高度關注和討論，AI並沒有辦法替人民來做價值的判斷。那這些該受到社會關注議題的真正的答案，人民會給出他們心中的一把尺。