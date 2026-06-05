五六日咖啡優惠出爐！7-11門市有特選拿鐵／特選美式10元多一杯，APP行動隨時取美式買8送8，6月7日起有現萃茶買10送10；全家特大杯拿鐵、經典美式任選兩杯95元，消暑霜淇淋單支特價35元、不限支付方式。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元） ➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月5日至6月7日
◾特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉燕麥奶茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
📍APP｜6月1日至6月10日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
📍APP｜6月7日至6月9日
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰淇淋紅茶買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡全家便利商店
📍門市｜6月5日起至6月9日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾牧場直送 4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可果美100%番茄汁買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾老楊經典原味方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂水蜜桃口味買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾星太郎 雞汁超寬條餅買3送3，5折（原價39元、特價20元）
◾KIRIN生茶 焙茶525ml第二件10元，6.2折（原價42元、特價26元）
◾蜂蜜檸檬超涼薄荷糖／無糖超涼薄荷糖第二件10元，6.2折（原價42元、特價26元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月5日至6月7日
◾特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
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◾琥珀小葉燕麥奶茶2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰淇淋紅茶買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍門市｜6月5日起至6月9日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾牧場直送 4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可果美100%番茄汁買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾老楊經典原味方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂水蜜桃口味買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾星太郎 雞汁超寬條餅買3送3，5折（原價39元、特價20元）
◾KIRIN生茶 焙茶525ml第二件10元，6.2折（原價42元、特價26元）
◾蜂蜜檸檬超涼薄荷糖／無糖超涼薄荷糖第二件10元，6.2折（原價42元、特價26元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）