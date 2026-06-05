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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台時曾提到「台灣需要更多電力」，引起外界關注電力是否無虞。對此，總統賴清德近日接受電視台專訪時表示，歡迎黃仁勳下次來台，與台電董事長曾文生一起用餐，並走訪台灣的發電廠，就會對台灣供電更有信心。針對電力問題，賴清德接受台視《經濟領航 創新台灣》專訪時表示，如果黃仁勳下次來台，與企業吃飯時，能請曾文生一起交流，邊吃邊說明，同時去發電廠，他就會有信心。賴清德提到，目前供電穩定，但綠電供應仍有成長空間，因此政府持續推動綠能建設，擴充再生能源發展。對於日前贈《張忠謀自傳》一書給美國總統川普，賴清德說，他特別挑選該自傳作為禮物，盼讓美方更深入了解台灣半導體產業，從無到有的發展歷程，也讓美方理解台灣產業發展的真實歷程，而非外界所謂「偷走美國晶片生意」的說法。此外，賴清德也強調人工智慧的重要性，並認為台灣掌握完整的AI產業鏈優勢，如同擁有一項「神兵利器」，具備帶動各產業升級轉型、創造更高附加價值的能力。賴清德認為，未來台灣不應只依賴單一產業，而是要透過AI技術結合製造、醫療、服務及各項傳統產業，讓更多產業具備國際競爭力，逐步形成「護國群山」，共同支撐台灣經濟發展。