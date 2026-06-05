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▲田曦薇國中畢業照近日在微博瘋傳。（圖／翻攝自微博@新浪明星）

▲田曦薇從小就超美，五官根本等比例放大。（圖／翻攝自微博@桃茜姬）

28歲中國女星田曦薇，因主演古裝劇《逐玉》爆紅。而近日有網友分享她的國中畢業照，超萌五官直接等比例放大，跟現在一模一樣的美貌，再度讓粉絲驚嘆直呼：「甜度爆表。」照片也直接在微博上瘋傳。田曦薇於2013年拍下的國中畢業照在近日瘋傳，只見她在照片中依然綁著招牌雙麻花辮，在一眾學生中微笑看向前方。除此之外，她以前拍攝的證件照也隨之曝光，照片中她將妹妹頭瀏海中分、依然綁著雙麻花辮，燦笑著看向鏡頭，水汪汪的大眼睛、跟招牌梨渦一點都沒變。田曦薇從小到大的不變美貌，也再度引發讚嘆，「甜妹從小就是甜妹」、「完全等比例長大的，以前就好萌」、「幼態滿滿的臉蛋，笑起來甜度爆表，迷人又討喜。」事實上，田曦薇的美貌一直都是外界關注的焦點，不管是素顏、淡妝、濃妝都能輕鬆駕馭。她日前還發布一段素顏染頭髮的影片，只見她的巴掌臉上完全沒有化妝，皮膚白嫩通透，自帶柔光，挑不出任何瑕疵，再度證實她天然美女的美貌。