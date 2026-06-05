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鄭麗文訪美前敲鑼打鼓 將「艾鄭會」視為重中之重

鄭祁會後高調發聲 艾鄭會卻「一句不吭」

林濁水：雙方恐在台灣問題上出現尖銳交鋒

國民黨主席鄭麗文日前啟程訪美，並將與美國知名學者、提出「修昔底德陷阱」理論的格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）會面視為此行最重要行程之一；不過，這場世紀對談「艾鄭會」結束後，雙方卻罕見地保持沉默。對此，前立委林濁水推測，兩人恐在「一中政策」與「一中原則」經歷一番尖銳交鋒，鄭麗文此後到華府肯定也一貫地沒有任何佳音可報。林濁水表示，鄭麗文從出發前到抵達美國西岸後，一路將與艾利森的會面視為訪美行程的最大亮點，並以兩人都曾受到中國國家主席習近平重視、同樣關注中美競爭與「修昔底德陷阱」等議題作為連結、也都是東升西降的信徒，營造這場對談的重要性。林濁水進一步說明，艾利森過去在著作《註定一戰：中美能避免修昔底德陷阱嗎?》中曾分析中美權力消長，並對中國崛起抱持高度關注，還曾經悲觀到唱棄台論。他直言，因此鄭麗文對此次會面寄予厚望，她不斷想像兩人之會是何等美好的盛事。林濁水提到，鄭麗文6月2日抵達美國後，曾赴胡佛研究所與學者祁凱立進行閉門座談。會後國民黨立即發布長篇新聞稿，不僅強調鄭麗文獲得高度肯定，更傳出她首度在僑宴鬆口談及2028年總統大選布局。然而，相較於前述座談會後的大肆宣傳，被鄭麗文視為重頭戲的艾利森會面結束後，雙方卻異常安靜，迄今一句話也不吭，實在離奇。林濁水認為，如果只是因為閉門會議而不公開細節，理由並不充分，因為其他閉門座談同樣未公開完整內容，卻仍能透露會談氣氛與部分成果。他認為，藉此看「鄭艾會」下場，對鄭麗文、對國民黨來說，都是大出意料之外，只好閉口不語；這結果讓鄭完全錯諤，但稍有知識的人都早料得如此。對於沉默背後的原因，林濁水分析，艾利森近年的觀點已與外界印象有所不同。雖然他過去曾提出中國崛起、美國相對衰退的論述，但隨著國際局勢變化，以及台灣在全球地緣政治與供應鏈中的重要性大幅提升，其立場也出現調整。林濁水指出，艾利森作為現實主義國際關係學者，同時也是美國本位的支持者，近年已不再被視為「棄台論」代表人物，反而主張台灣應維持更高程度的實質自主性。他因此推測，鄭麗文與艾利森在兩岸議題上，尤其是「一中政策」與「一中原則」等敏感問題上，八九不離十出現尖銳交鋒。「鄭麗文的招牌菜炒成一團爛泥，此後到華府肯定也一貫的沒有任何佳音可報。」林濁水也批評，鄭麗文對國際政治知識陷於難以想像的貧乏錯亂，思想離譜更不用說，偏偏她一腦子不知天高地厚的幻想，雖然足以唬得草包藍一愕一愕的，但落得如此下場，一點也不必意外。