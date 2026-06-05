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客製化晶片大廠博通（Broadcom）執行長陳福陽3日財報會議透露，大客戶Google張量處理器（TPU）相關設計訂單有分散趨勢，坦言對方「正在尋找其他供應商」，也讓市場擔憂博通的Google訂單遭分食，股價重挫。最大對手聯發科有望獲得更多訂單，對於博通股價以及台灣IC設計供應鏈有何影響？財經作家狄驤認為，這對博通反而是「短空長多」，反而可以創造不錯的上車機會。根據CNBC報導，博通公佈的季報顯示，第二季淨利雖高於預期，營收略低於預期，以及執行長陳福陽（Hock Tan）並未提博通全年1000億美元的人工智慧晶片的銷售目標。陳福陽提到，若考量Google對AI的算力消耗以及發展速度目前仍無止盡，可預見Google將會擁有更多元的晶片供應來源，公司完全能接受這個事實，他強調，這不代表博通與Google的關係出現動搖。然而，博通4日股價重挫將近13%。儘管博通未揭露Google將訂單轉給誰，但博通在ASIC客戶的最大競爭對手就是聯發科，聯發科未來不只將瓜分博通訂單，且在Google訂單的比重也可能持續增加。聯發科董事長蔡力行在先前的法說會表示，第1個AI加速器特殊應用晶片（ASIC）專案如期進入量產，今年將貢獻約20億美元營收，2027年可望達到數十億美元規模，AI ASIC市場2027年將達到700億至800億美元，較預期加速成長。狄驤在臉書發文表示，博通坦承大客戶Google正在尋求多元化的晶片供應來源，這讓市場開始擔憂博通的TPU市占率遭到侵蝕；但博通表示，考慮到目前AI產業的發展速度，客戶會做出這樣的改變很合理，更重要的是，客戶對AI與網路連結的需求，簡直是永無止盡的。他提到，最新一季中，博通的AI半導體訂單已超過300億美元，但博通實際交付僅108億美元，預計這種趨勢一路到2027年，博通的 AI半導體收入將超過1000億美元。簡單來說就是，AI營收還有約一倍的成長空間。供應鏈分散到底是好是壞呢？他認為這是短空長多，重點還是在整體市場需求。過去最經典的例子，就是許多大廠表示要分散晶片供應風險，決定自研ASIC晶片，當時這類消息讓輝達的股價承受不小的壓力。狄驤強調，後續的狀況大家也都清楚，輝達與其相關供應鏈股價繼續屢創新高，就是在反應需求遠大於供給。所以他很歡迎這類利空的到來，可以創造不錯的上車機會。