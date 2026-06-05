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▲詹姆士漢迪（左）在《捍衛戰士：獨行俠》中飾演一名老年酒保。（圖／翻攝自IMDb）

曾演出好萊塢大片《捍衛戰士：獨行俠》的81歲美國資深男星詹姆士漢迪（James Handy）昨（4）日上午在洛杉磯家中的院子慘遭持刀刺殺，送醫搶救後宣告不治。警方調查後發現，行兇的嫌犯竟是漢迪女友的44歲兒子麥可格雷德希爾（Michael Gledhill），目前嫌犯已依謀殺罪遭到警方逮捕移送，保釋金定為200萬美元，犯案動機還在調查中。這起駭人聽聞的案件在美國掀起關注，根據洛杉磯警察局（LAPD）與《紐約郵報》報導指出，警方在4日上午約9時30分接獲一通內容詭異的911報案電話。報案人在電話中對接線員表示：「我是人子，我剛剛殺了罪人。（I am the son of man, I just killed the man of sin）」 隨後警方火速趕往位於加州洛杉磯的高級住宅區塔爾扎納（Tarzana）現場。員警抵達時，發現詹姆士漢迪倒臥在住宅前院，胸部等多處遭到嚴重刺傷、滿地是血，當時已失去意識。雖然緊急將他送往當地醫院搶救，但仍不幸因傷勢過重宣告死亡。不久後，與母親同住該處的44歲嫌犯麥可格雷德希爾主動攔下警車，向現場員警坦承自己就是警方要找的人。警方證實，嫌犯的母親正是被害人詹姆士漢迪的女友，讓這起案件變得更加讓人匪夷所思，而麥可格雷德希爾的殺人動機還在調查中，似乎與宗教或是精神疾病有關。出生於紐約市的詹姆士漢迪，演藝生涯始於1970年代，並在1977年以電視劇正式出道。在長達半個世紀的表演生涯中，他雖然多半擔任配角，但演技精湛，累積了近150部影視作品，是好萊塢極具代表性的綠葉演員。在電影方面，詹姆士漢迪曾出演《捍衛戰士：獨行俠》中的酒保一角，給影迷留下深刻印象。此外，他的代表作還橫跨多部好萊塢大片，包括《野蠻遊戲》、《羅根》、《大審判》、《小魔煞》、《火箭人》、《驚心動魄》等。除了在大銀幕發光發熱，詹姆士漢迪也活躍於電視圈，陸續參演過《飛越比佛利》、《X檔案》、《急診室的春天》、《犯罪心理》、《法網遊龍》、《火速救援最前線》等多部在台灣也相當知名的熱門影集。如今傳出遭逢此突如其來的致命橫禍，令不少影迷與好萊塢業界同仁感到痛心與震驚。