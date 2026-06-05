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114年度綜合所得稅結算申報已於今（115）年6月1日截止，財政部統計，有超過705萬件完成申報。不過，財政部也提醒，綜所稅結算申報後，還是應詳加核對申報資料，若發現有錯漏情形，應儘速自動補報繳，以免遭補稅處罰。財政部高雄國稅局說明，為協助民眾簡化報稅流程，國稅局於結算申報期間會提供查調所得、扣除額及下載稅額估算表等多項服務，民眾也可至各地區國稅局，由服務人員協助辦理申報，但納稅義務人負有依法誠實申報的義務，綜所稅採「家戶申報制」，民眾應確認申報資料中各類所得、免稅額及扣除額等內容之正確性。國稅局舉例像是部分所得如非扣繳所得、海外所得等非屬查詢匯入資料，或家戶成員身分、扶養關係已有變動等情形，須由納稅義務人於申報資料中另行增、刪修正，若因疏忽致短漏報所得，或虛列免稅額、扣除額而造成漏稅情形，將遭國稅局通知補稅及處罰。國稅局提醒，已完成114年度綜所稅結算申報的民眾，結算申報期間過後，請再次檢視申報資料是否正確、完整。若發現有未依規定申報情形，在稅捐稽徵機關尚未查獲、調查或經各地區國稅局聯合對外公告調查基準日前，向所轄分局、稽徵所辦理自動補報補繳並加計利息者，即可適用相關免罰規定。