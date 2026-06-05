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考量人流等因素 捨聖水洞而改至弘大商圈吃烤肉

▲根據韓國媒體報導，黃仁勳今晚將到弘大商圈的烤肉名店「형님저요」。（圖／翻攝「형님저요」臉書）

輝達執行長黃仁勳本周來台，出席輝達GTC大會與台北國際電腦展（COMPUTEX），預計今（5）日將飛往韓國首爾，而韓國民眾目前也群起關注「黃仁勳足跡地圖」，據《韓媒》最新報導，今晚他將在弘大的「형님저요」與多位韓國企業領袖舉辦「烤五花肉聚會」，該店為排隊名店，就連英國名廚、有「地獄廚神」稱號的戈登·拉姆齊也曾造訪。黃仁勳預計將於今（5）日下午1點左右搭乘包機抵達首爾金浦機場，據韓國多家媒體報導，晚間黃仁勳將與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨以及Naver創辦人兼董事長李海珍等韓國企業領袖，將舉辦「烤五花肉聚會」。至於烤肉店的名單，一度傳出將至聖水洞名店，，而晚餐菜單可能包括五花肉和燒酒，且目前該餐廳的預訂已全部截止，似是要傾全力接待這些大老。「형님저요」的裝潢以韓國老派復古氛圍為主，招牌菜包含豬五花、豬皮以及大醬湯等，該店本就是排隊名店，韓媒也猜測，黃仁勳應還會像7個月前到韓國該次那樣，續攤來一場「炸雞啤酒高峰會」，而當時選擇的是韓國連鎖炸雞品牌「Kkanbu Chicken（깐부치킨）」，此品牌的名字「깐부」有夥伴、好友的寓意，在韓國的弘大、明洞、江南、鍾路都有分店。