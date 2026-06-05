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民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》引起爭議，他今（5）日被媒體問到，是否知道前立委洪慈庸當年抱著流產的身子赴凱道抗議時表示，「這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節？」對此，洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷回擊，所有事情都有真相，既使用謊言、網軍，也掩蓋不了無情、踐踏戰友的事實。黃國昌近日出版新書《向光前行》，提及2018年時代力量勞基法抗爭，指他閉目養神後睜眼，「Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。卓冠廷則說，，洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況不穩，「黃國昌知道，全黨團都知道」；對此，黃國昌上午回應，「這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節？」嗆卓冠廷扭曲事實、發動政治攻擊。對此，卓冠廷表示，黃國昌被揭露其新書充滿不實、踐踏過去戰友、成就自己後，躲了兩天，躲在其側翼、黨部、支持者後面，但黃國昌還是沒有回答最關鍵的問題，「為什麼當黃的戰友抱病陪他，從禮拜五的晚上，一路地坐到星期一的凌晨4時，這50幾個小時，陪著黃在凱達格蘭大道前抗議，書中不僅沒有感謝，反而是踐踏別人，把別人都寫成是先跑的人，把別人都寫成是叛徒，就他自己最厲害」。卓冠廷說，黃國昌現在扮演一個角色，「荒野中孤獨的狼」，別人講的事都是扭曲抹黑，只有黃是客觀事實；別人都是叛徒，只有黃是揭弊的英雄，這就是黃國昌可悲的地方。「政治不外乎人性！」卓冠廷說，要把句話原封不動地送給黃國昌，「你好自為之，所有的事情、人證，所有事情都有真相，而你用謊言、用這些網軍、側翼，掩蓋不了你這樣子的無情，也掩蓋不了你把過去的戰友是如何的踐踏，只為了成就你自己」。