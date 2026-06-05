今年台灣降雨分布不均，不僅春雨偏少、梅雨也遲到，且下雨也是「北多南少」，導致南部水庫水情告急。根據經濟部水利署官網顯示，南部地區最主要負責供應水源的曾文水庫僅剩下9.4%蓄水量，其餘包括烏山頭、南化水庫合計，已經創下2021百年大旱以來新低。好在本周末因為低壓帶移入、下周梅雨鋒面連續炸全台三天，南部水庫水情有望可以減緩。
全台水庫水情哪裡看？水利署即時監測：曾文水庫危急剩9.4%
民眾如果想要看全台水庫水情，可以到「經濟部水利署防災資訊網」查看，網站中會有全台水庫蓄水量、本日即時累積雨量的統計，其中可以看到北部的水庫蓄水量都非常充足，全部都是70%以上；中部地區德基水庫也有89.9%的蓄水量、日月潭水庫則有81%蓄水量；唯獨南部地區水情告急，主要供水的曾文水庫，僅有9.4%蓄水量，而烏山頭水庫、南化水庫也都僅有不到25%的蓄水量。
雖然昨天曾文水庫終於降下雨水，現場鏡頭君被雨水拍打變濕，不過根據統計，昨天曾文水庫集水區降雨量達到24毫米，進水量雖然有78.8萬立方公尺，但出水量也高達74.8萬立方公尺，水位差只增加0.01公尺而已，目前還是處於「未解渴」的狀態，再加上烏山頭、南化水庫合計，南部地區水庫蓄水量已經創下2021百年大旱以來新低，只能靠這波強烈梅雨鋒面看能不能趨緩水情。
南部水情靠下周梅雨鋒面救援！雨勢最大時間出爐「全台紅通通」
氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」表示，台灣今年降雨時空、分布都很不均，一開始春雨偏少、梅雨遲到還「北多南少」，才會導致南部水庫面臨這種水情告急的狀況。所幸從今天起低壓帶移入、下周一至下下周一的梅雨鋒面滯留，將會有機會為南部水庫帶來顯著可觀的雨量。不過林得恩也強調：「下周一起民眾也要注意持續性、集中性且劇烈性的降雨，可能帶來的強風驟雨現象，也可能肇致的水患災情。」
中央氣象署則表示，本周末受到低壓帶影響，西半部山區仍有局部較大雨勢，東半部地區則時有短延時大雨或者豪雨；下周一起梅雨鋒面接近加上西南風影響，中南部地區以及午後山區有局部大雨；接下來周二開始滯留鋒面及西南風影響，全台都有短延時強降雨，尤其西半部及東北部地區有局部大雨或者豪雨，全台幾乎下雨紅一片，降雨將持續到周末，民眾也要留意致災性降雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾如果想要看全台水庫水情，可以到「經濟部水利署防災資訊網」查看，網站中會有全台水庫蓄水量、本日即時累積雨量的統計，其中可以看到北部的水庫蓄水量都非常充足，全部都是70%以上；中部地區德基水庫也有89.9%的蓄水量、日月潭水庫則有81%蓄水量；唯獨南部地區水情告急，主要供水的曾文水庫，僅有9.4%蓄水量，而烏山頭水庫、南化水庫也都僅有不到25%的蓄水量。
氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」表示，台灣今年降雨時空、分布都很不均，一開始春雨偏少、梅雨遲到還「北多南少」，才會導致南部水庫面臨這種水情告急的狀況。所幸從今天起低壓帶移入、下周一至下下周一的梅雨鋒面滯留，將會有機會為南部水庫帶來顯著可觀的雨量。不過林得恩也強調：「下周一起民眾也要注意持續性、集中性且劇烈性的降雨，可能帶來的強風驟雨現象，也可能肇致的水患災情。」
中央氣象署則表示，本周末受到低壓帶影響，西半部山區仍有局部較大雨勢，東半部地區則時有短延時大雨或者豪雨；下周一起梅雨鋒面接近加上西南風影響，中南部地區以及午後山區有局部大雨；接下來周二開始滯留鋒面及西南風影響，全台都有短延時強降雨，尤其西半部及東北部地區有局部大雨或者豪雨，全台幾乎下雨紅一片，降雨將持續到周末，民眾也要留意致災性降雨。