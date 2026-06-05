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全台水庫水情哪裡看？水利署即時監測：曾文水庫危急剩9.4%

唯獨南部地區水情告急，主要供水的曾文水庫，僅有9.4%蓄水量，而烏山頭水庫、南化水庫也都僅有不到25%的蓄水量。

▲南部地區水情告急，曾文水庫的蓄水量低於10%。（圖/經濟部水利署災防網）

昨天曾文水庫集水區降雨量達到24毫米，進水量雖然有78.8萬立方公尺，但出水量也高達74.8萬立方公尺，水位差只增加0.01公尺而已

▲蓄水量僅剩下9.4%的曾文水庫，日前終於受到雨神眷顧在集雨區降雨，不過兩天蓄水量並沒有太大改變。（圖／Youtube＠西拉雅國家風景區管理處）

南部水情靠下周梅雨鋒面救援！雨勢最大時間出爐「全台紅通通」

不過林得恩也強調：「下周一起民眾也要注意持續性、集中性且劇烈性的降雨，可能帶來的強風驟雨現象，也可能肇致的水患災情。」

接下來周二開始滯留鋒面及西南風影響，全台都有短延時強降雨，尤其西半部及東北部地區有局部大雨或者豪雨，全台幾乎下雨紅一片，降雨將持續到周末，民眾也要留意致災性降雨。