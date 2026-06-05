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美國晶片大廠博通（Broadcom）公布第2季營收不及預期，市場進行資金板塊輪動，引發美股科技股4日普遍翻黑。亞洲股市部分，不只台灣，韓國KOSPI指數週五開盤也慘崩逾5%，一度觸發「熔斷」限制交易，三星電子、SK海力士等半導體大廠股價也下挫。根據《韓聯社》報導，博通財報發布後，投資人對於AI基礎設施投資週期產生疑慮，AI股在短時間內的大幅飆漲，引發市場對AI交易是否過熱的擔憂，並成為大規模獲利回吐的藉口。分析認為，由於AI基礎設施並非一朝一夕就能建成，這意味著相關投資的步伐可能比預期要慢，且因市場對大型科技股的集中度不斷提高，波動性也更加明顯。此外，人們也擔心SpaceX下週於那斯達克上市前，半導體產業可能會出現過熱現象，導致資金外流。截至發稿時間為止，KOSPI指數暫跌331.17點或3.83%，暫收8308.24點。焦點個股方面，三星電子、SK海力士開盤時跌幅均超過7%，後來跌幅收斂，前者縮至3.84%，後者暫挫6.14%。不過，韓媒也引述專家評估，提醒此次回調，長期應不至於影響AI基礎設施、半導體產業的上漲趨勢，建議可以調整投資情緒，維持一些龍頭股配置。