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傳遭學者拷問 國民黨：和美互動就是直來直往

遵循憲法是化解衝突方式

國民黨主席鄭麗文1日率團訪美，4日受邀在哈佛大學甘迺迪政府學院發表演說，重申中華民國憲法是促進兩岸和解跟交流很好的政治基礎，另外傳出在與哈佛大學學者座談會中，鄭麗文被「拷問」軍購預算、兩岸情勢到台灣身分認同。對此，國民黨發言人牛煦庭說，和美方互動就是直來直往，和平穩定一直是基調；任何一個國家都必須對憲法忠誠，國際局勢快速變動下，頭腦要更靈活、身段也要更柔軟，做好準備才有辦法透過對話穩定走下去。鄭麗文在美東時間3日晚間抵達波士頓，隔天首站到哈佛大學和學者交流並發表閉門演說。國民黨駐美代表秦日新說，鄭麗文在演說中重申中華民國憲法是很好的政治基礎，促進兩岸和解交流。傳出鄭麗文在與學者閉門座談中，遭到「拷問」，對此，國民黨發言人牛煦庭說，和美方互動就是直來直往，把想法說清楚，既然會場內都是「中國通」，應該也很清楚局勢的走向，和平穩定一直都是基調，也無需變成非黑即白的二選一，加強國防和對話降低風險是可以並行的。牛煦庭說，任何一個國家都必須對憲法忠誠，遵照《中華民國憲法》的意旨來處理兩岸事務，本來就是化解衝突、降低風險的一種方式。尤其在面對國際局勢快速變化情況下，頭腦要更靈活，身段也要更柔軟。大家都必須做好準備，才有辦法透過溝通、對話，確保和平的道路能夠穩定地走下去。牛煦庭說，《中華民國憲法》在這方面具有非常重要的價值，這個價值應該被彰顯，而不是被選擇性地挑選適用。民進黨執政以來，常常是在吃「憲法自助餐」，這樣的狀況並不好，應該以促進中華民國國家利益為前提，遵照憲法精神來辦事，主席的意思，應該也不會背離這樣的方向。