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在民進黨黨彰化縣長初選落敗的前彰化市長邱建富宣布，將在下周退黨，以無黨籍身分投入縣長選舉。對此，民進黨提名彰化縣長參選人陳素月今（5）日表示，獲得民進黨中央黨部的提名，是經過黨內初選民調的機制，對於有意脫黨參選的同志，會盡力地來予以勸阻，若最後還是此結果，也予以尊重。對於邱建富要脫黨參選一事，陳素月上午受訪時表示，目前要做的，就是團結地方、黨內以及支持者支持，最重要的，對於彰化縣未來的發展，要如何來規劃、回應民意的需求。陳素月提到，彰化縣目前人口數已經下降到120萬多，整個人口的流失、高齡化問題，及彰化縣勞工的平均薪資全國墊底，而目前彰化鄉親期待的是，未來縣長要如何帶領彰化縣有所進步，這是他關注的議題，未來會積極地團結所有支持者力量、積極地傾聽民意，跟所有的幕僚討論、擬定好的政策回應民意。陳素月也說，在黨內初選結束後，他有一一拜訪同時競爭的黨內其他三位同志，目前這種發展的態勢，只能建請黨部去予以溝通。