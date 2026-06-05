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▲一名狂熱球迷在未經許可的情況下突然闖入球場，試圖接近馬刺隊超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）並強行進行自拍，隨後立刻遭到現場安保人員當場制伏並帶離球場。（圖／翻攝自轉播畫面）

NBA總冠軍賽首戰昨（4）日火熱開打，紐約尼克在客場以105：95擊敗聖安東尼奧馬刺拔得頭籌。第4節後半段一名馬刺隊球迷為了與當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）自拍，竟不顧安全人員防線強行衝入球場。今日關於該名球迷的懲處結果正式出爐，他不僅將面臨兩項刑事罪名起訴，更遭到NBA官方祭出全聯盟終身禁止入場的懲罰。這起瘋狂的事件發生在總冠軍賽G1的第四節還剩6分30秒時，正當兩隊激戰進入白熱化時，該名球迷突然突破重圍衝進限制區，試圖接近文班亞馬並跟他自拍。現場保安隨即反應，在全場驚呼聲中迅速將他壓制並驅逐出場。NBA官方隨即在今日發表嚴正聲明，強調對此類危險行為零容忍：「在總冠軍賽第一戰中，非法進入球場區域的該名人士已被警方逮捕，未來他將被『終身禁止』進入所有NBA體育館。此外，另一名涉案的同夥因協助其犯案，也將一併受到全聯盟終身禁賽的懲處。」除了被剝奪一輩子現場看球的權利外，美國警方也決定動用法律。根據美媒《TMZ》報導，貝克薩爾郡警長辦公室（Bexar County Sheriff's Office）證實，目前已對該名球迷提起兩項刑事指控。第一項罪名為「擾亂集會或遊行罪」，警方指出其涉嫌透過肉體干擾，故意中斷一場合法集會；第二項則是「非法侵入罪」（Criminal Trespass），起訴理由為該球迷在明知球場禁止進入的情況下，未經所有者同意，仍將「整個身體侵入限制區域」。由於該名衝場球迷目前仍是未成年人，警方依法並未公開其真實姓名與身分。對於這場突如其來的插曲，當事人文班亞馬賽後受訪時依舊餘悸猶存，坦言自己長這麼大從未遇過這種狀況，「我以前從來沒有陷入過那種處境，當下我真的不知道該作何反應。這真的讓我嚇了一大跳，震撼程度大約跟我以前在場上看到蝙蝠突然飛進來時差不多。」