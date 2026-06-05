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▲芳艷芬曾是粵劇界的「花旦王」，後來跳上大銀幕，主演了一百多部電影，成為電影紅星。（圖／翻攝自HKMDB）

▲芳艷芬長壽、富有又出名，堪稱人生勝利組的天花板。（圖／翻攝自HKMDB）

長壽、富有、出名這幾樣一般人渴望的福分，香港傳奇女星芳艷芬通通都有了。今年已經100歲的她，近日傳售出位於太平山頂的豪宅，賺進6317萬港幣（約合台幣2.54億），該處是她在72歲時買下，28年後賣出、價格漲了4倍多，可見她不但眼光精準，也有長線投資的智慧。芳艷芬在香港演藝界是備受尊崇的國寶級人物，影壇天王天后都視她如長輩一樣尊敬。她早在67年前與名醫楊景煌結婚後息影，多年來除了相夫教子，就是培養自己其他的興趣，逐漸擁有精準的投資眼光。她的山頂豪宅佔地約60坪，當初買1480萬港幣，現在有企業買家以7797萬港幣買下，可賺6317萬港幣，平均每坪賺108萬港幣，是筆絕佳的投資。在廣東小村落出生的芳艷芬，家裡經濟條件差，常要寫借據向遠房親戚借錢，讓她小小年紀就養成堅毅的精神，更立下「事業要成功」的志向。後來她白天上學、晚上去學戲，很年輕就加入粵劇團，跟著大人一起表演，經過多年的努力，終於成為正印花旦，且經過了二戰戰火，她來到香港演出，大受觀眾歡迎，之後包括《洛神》、《梁祝》等拿手好戲被拍成粵語片，她當然是女主角的不二人選。曾有香港的娛樂雜誌舉辦「梨園三王」票選，芳艷芬獲選為「花旦王」，足見其當時在粵劇圈的地位。她從1950年代開始，由舞台跳上大銀幕，拍了150部電影，時裝、古裝都有，從劇場名伶變成電影明星，不過拍了近10年的戲，她在1959年宣告結婚、息影，但一直沒被香港觀眾遺忘，91歲時還獲頒香港電影金像獎終身成就獎。儘管近日才大賺一筆，造成話題，芳艷芬幾乎已不太再公開露面，根據資深媒體人汪曼玲在YouTube頻道《快拍.曼鏡頭》節目上訪問她的女兒楊世芳，外界才得知她因為年事已高，經常需要睡覺休息，日子算是過得平靜、不過分張揚，但她長壽、富有又出名，幾乎是人生勝利組的天花板。