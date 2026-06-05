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接連故障惹民怨 通勤族遲到氣炸

何欣純籲建立故障履歷制度、強化應變機制

台中捷運綠線通車滿5年，卻接連2天在尖峰時段發生故障，搞得通勤族快抓狂！繼3日一早全線停擺逾20分鐘，昨天傍晚又發生號誌異常，列車延誤超過40分鐘，還一度停在文心森林公園站外動彈不得。民進黨台中市長參選人、立委何欣純痛批，中捷半年內發生5次異常事件，「不能再以個案看待」，市民要的不是退費是安全，她要求市府與中捷公司進行系統性檢討，重建市民信心。昨晚6時44分下班的尖峰期間，中捷接獲水安宮站至南屯站區間號誌異常通報，立即啟動緊急應變機制，一輛列車1分鐘後暫停在文心森林公園站外，站長於6時49分登車改採手動駕駛，將列車駛入車站。後續列車以低速模式持續營運，晚間7時26分完成檢修，全線逐步恢復正常運轉。中捷公司表示，詳細故障原因仍待進一步調查，造成旅客通勤不便深感抱歉，受影響旅客可於7天內依規定辦理退費。中捷綠線3日上午7時23分才因北屯機廠智慧型輸入輸出（SMIO）卡板異常，導致上下行及機廠全區第三軌電力跳脫，全線列車停擺21分鐘，大批通勤族與學生受困月台或車廂內，直到7時44分才恢復營運。就讀台中市區某高中的陳姓學生表示，當天在月台等了很久，現場廣播資訊也不夠清楚，「很多同學一起遲到，考試跟點名都受到影響。」也有上班族前天多花了幾百元改搭計程車上班，昨天下班又遇到故障，抱怨中捷接連兩天在尖峰時段出包，不只耽誤行程，更讓人對穩定性產生疑慮，「搭捷運像開盲盒，我們的時間成本誰來負責？」何欣純今（5）日在社群發文指出，中捷不僅是市民日常通勤運具，更是台中公共運輸的重要門面，必須嚴肅面對頻繁發生的系統異常與營運延誤問題。短短兩天連續發生號誌系統異常，甚至列車停滯站外，已讓搭乘的民眾驚慌、市民憂心。捷運高度仰賴系統穩定與安全管理，任何異常都應進行「系統性檢視」與完整說明，不能再視為「個案」輕描淡寫。何欣純上午陪同行政院長卓榮泰參訪台中市旭東機械工業，她受訪時指出，自己看到媒體報導才知中捷不僅連續兩天出事，還是半年內第5次異常，她認為市民要的不是只有道歉或退費，而是安全、真相與即時資訊揭露。當異常發生時，市府與中捷第一時間應清楚告知，同時提出替代運輸與疏散配套措施。她主張建立「中捷故障履歷制度」，系統性檢視各環節風險，強化異常事件應變機制與資訊透明度，並提出具體改善方案，才能重新贏回市民對台中捷運的信心。