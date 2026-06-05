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國民黨高雄市長參選人柯志恩委託TVBS民調中心，調查高雄市長民調，柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。對此，賴瑞隆今（4）日表示，為什麼柯志恩不敢講委託TVBS做民調，這是再次欺騙高雄市民、欺騙所有人。對於民調結果，賴瑞隆受訪表示，政治人物的品格相當重要，必須正直、誠信，特別是要選首長的人，若常常在欺騙市民，人民會做出很清楚判斷。他說，昨天柯志恩公布一份TVBS民調，民調沒有委託人，經過追查之後，TVBS證實，是由柯志恩委託的，柯志恩受訪時完全不敢講，委託TVBS做民調，「為什麼不敢承認？再次欺騙高雄市民、欺騙所有人」。賴瑞隆直言，這樣自產自銷的民調有多強的公信力？且該民調有非常多詭異之處，民調通常做兩天到三天就會完成，這份民調卻做了七天，還有一天是利用假日下午，完全違反過去民調慣用方法，其自產自銷的民調，刻意凸顯出「五五波」。至於隱藏民調委託單位，是否涉及《選罷法》？賴瑞隆說，《選罷法》寫得非常清楚，所有民調應揭露委託人、資金來源，但該份民調一開始卻未說明，做錯了就道歉、有違反法律規定就應付出法律代價。