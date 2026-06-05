中共中央對外聯絡部發言人今（5日）宣布，應朝鮮（北韓）勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩邀請，中共中央總書記、中華人民共和國主席習近平，將於6月8日至9日赴朝進行國事訪問，韓國媒體高度關注此事對朝鮮半島局勢之影響，特別時間點就落在5月中下旬的川習會、普習會之後。
根據《韓聯社》報導，這是習近平時隔7年再次到訪平壤，距離他上一次去北韓，已是2019年6月20日至21日的事。
雖然這並非習近平與金正恩近年首次會晤，但韓媒注意到，此次出訪消息是由中共中央對外聯絡部發布的，而不是中國外交部，認為此舉顯示習近平的北韓行，不僅具有國家間的外交關係性質，還兼具中朝兩黨的戰略交流。
分析指出，習近平此趟出訪，正值北韓和俄羅斯大幅加強軍事安全合作，而中國作為北韓最大的貿易夥伴、贊助國，也須繼續保持對平壤的影響力，加強雙方戰略合作，進一步鞏固雙邊關係。
此外還值得注意的是，雖然川習會後，美國聲稱2國都確認推進北韓無核化的共識，但在稍後的中俄元首峰會，卻沒有提及無核化的問題，反而強調反對制裁北韓的立場。所以有評論推測，習近平可能會在與金正恩會晤時，分享近期國際形勢，以及國際上主要大國針對朝鮮半島討論的細節，並協調未來應對方向。
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雖然這並非習近平與金正恩近年首次會晤，但韓媒注意到，此次出訪消息是由中共中央對外聯絡部發布的，而不是中國外交部，認為此舉顯示習近平的北韓行，不僅具有國家間的外交關係性質，還兼具中朝兩黨的戰略交流。
分析指出，習近平此趟出訪，正值北韓和俄羅斯大幅加強軍事安全合作，而中國作為北韓最大的貿易夥伴、贊助國，也須繼續保持對平壤的影響力，加強雙方戰略合作，進一步鞏固雙邊關係。
此外還值得注意的是，雖然川習會後，美國聲稱2國都確認推進北韓無核化的共識，但在稍後的中俄元首峰會，卻沒有提及無核化的問題，反而強調反對制裁北韓的立場。所以有評論推測，習近平可能會在與金正恩會晤時，分享近期國際形勢，以及國際上主要大國針對朝鮮半島討論的細節，並協調未來應對方向。