日本北海道千歲市4日發生一起驚悚命案，一名27歲印尼男子持刀在街頭刺殺一名女性，而這名女子同樣也是印尼移工，就連警方也遭襲擊，造成1死2傷，且這名男子聲稱自己居住在千葉縣，警方仍在調查動機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據北海道放送與朝日新聞等媒體報導，被逮捕的印尼籍移工名為馬哈姆迪（Mahmudi Agung Laksana Aji），警方指出，馬哈姆迪昨天在北海道千歲市的一處人行道上，涉嫌持刀刺向一名21歲印尼女子蘇莉（Suri Rahayu）的腹部，企圖將其殺害，蘇莉被送往醫院後，確認死亡。

警方調查，兩名移工疑似彼此認識，警方正在對現場進行勘驗，現場還留有疑似遺留物的鞋子，男子承認犯案，表示「我就是想殺死她才刺她的」。

此外，現場還有一名試圖制伏嫌犯的警察，以及一名女子的男性友人受傷，但兩人均無生命危險。目前正進一步調查犯案動機等相關情況。

相關新聞

福島後說好「遠離核能」日本食言了！2050年前要重建14座核電廠

奈良骨折鹿遭遊客騎乘掀網路關注　日方警告：恐染蜱蟲病

基隆石垣島渡輪波折不斷！民眾最憂心這件事　當地政府看好前景

比特幣沒人要玩了？價格大跌至6.1萬美元　專家揭背後原因

顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
因為黃金三劍客當過爪迷，在東京巨蛋見證台灣在世界棒球...