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日本北海道千歲市4日發生一起驚悚命案，一名27歲印尼男子持刀在街頭刺殺一名女性，而這名女子同樣也是印尼移工，就連警方也遭襲擊，造成1死2傷，且這名男子聲稱自己居住在千葉縣，警方仍在調查動機。根據北海道放送與朝日新聞等媒體報導，被逮捕的印尼籍移工名為馬哈姆迪（Mahmudi Agung Laksana Aji），警方指出，馬哈姆迪昨天在北海道千歲市的一處人行道上，涉嫌持刀刺向一名21歲印尼女子蘇莉（Suri Rahayu）的腹部，企圖將其殺害，蘇莉被送往醫院後，確認死亡。警方調查，兩名移工疑似彼此認識，警方正在對現場進行勘驗，現場還留有疑似遺留物的鞋子，男子承認犯案，表示「我就是想殺死她才刺她的」。此外，現場還有一名試圖制伏嫌犯的警察，以及一名女子的男性友人受傷，但兩人均無生命危險。目前正進一步調查犯案動機等相關情況。