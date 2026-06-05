我是廣告 請繼續往下閱讀

陸委會祭禁令 地方首長赴海峽論壇「全數不准」

饒慶鈴：我能不能去不重要 問題能解決才重要

針對陸委會宣布禁止中央及地方政府人員參加即將於廈門登場的第18屆「海峽論壇」，並表明不會核准相關申請案，傳出已申請赴中參加論壇的台東縣長饒慶鈴今（5）日首度回應表示，自己能否參加海峽論壇其實「沒有那麼重要」，真正重要的是相關問題能否獲得解決，不過對於無法成行，她仍坦言感到「有一點可惜」。第18屆海峽論壇預計6月13日在中國廈門舉行，陸委會日前定調該論壇為中共重要對台統戰平台，因此宣布禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，並強調凡須經政府核准赴中的公職人員與公務員，申請參加海峽論壇者將一律不予核准。據了解，包括饒慶鈴在內，已有部分地方政府人員、學校行政人員提出申請，但在陸委會昨日宣布新政策後，主管機關將正式回覆，相關案件皆不會獲准。面對外界關注赴中申請遭擋，饒慶鈴稍早受訪時態度相對低調，她表示，自己能否參加海峽論壇這件事，其實沒有那麼重要。饒慶鈴指出，真正值得關心的是問題能不能被解決，而不是單純聚焦在個人是否能夠出席論壇。饒慶鈴進一步提到，自己身為台東縣長，本身就是一個平台，如果能夠透過這個平台讓各界共同加分、創造更多效益，那會是一件好事，因此對於此次無法成行，她認為確實有些可惜。話鋒一轉，饒慶鈴也順勢宣傳台東年度活動，她邀請民眾於7月2日至8月20日期間前往台東，參加即將登場的「台東博覽會」，希望透過活動展現台東的特色與魅力。