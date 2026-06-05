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▲朴乾旭簽售抽拍立得，竟然看9號念10號，讓粉絲全怒了。（圖／翻攝自微博）

제베원 박건욱 싸인폴라 조작 사건 실화냐?!

일본팬 주려고 9번 뽑아놓고 10번이라고 당당하게 구라침.. 밑에 있는 팬들이 머저리 붕어로 아나봄?! 거기 카메라가 몇대 있고 다 지켜보고 있는데 안 걸릴 줄 알았음?! ㅋㅋ 그날 현장에 있던 ㅂㄱㅇ팬들 다 눈뜬장님인 줄 아나 #제베원 #박건욱 pic.twitter.com/gpTMDhKI4S



— . (@neUDnZVz4h92785) June 4, 2026

韓國ZEROBASEONE（ZB1）近日舉行粉絲簽名會，但不料在抽獎送拍立得的環節中，成員朴乾旭竟被抓包造假。有粉絲拍下他抽出9號的紙條後卻唸出10號，畫面直接在網路瘋傳。對此，朴乾旭也於今（5）日在粉絲交流平台發布親筆信道歉，並表示會真心反省。近日有網友分享一段朴乾旭在粉絲簽名會的影片，只見他打了個哈欠後，拿著抽出的紙條，驚呼一下念出：「我抽到10號。」接著便把紙條捏成一團後，放回抽獎箱。沒想到這一系列動作卻被現場粉絲全拍下，還特地將紙條放大，竟然真的寫著一個「9」，讓外界都非常傻眼。朴乾旭也在爭議發酵後，於今日發布親筆信道歉，「我在現場應該更加謹慎判斷並行動，但我沒能做到。對因此感到混亂、受到傷害的各位真心道歉。」朴乾旭進一步表示一直都非常珍惜粉絲們的心意，並對沒能表現出與粉絲心意相配的模樣再次道歉，「我不會輕視這次的事件，會真心的反省。」朴乾旭也對支持這次專輯活動的粉絲們，以及成員與工作人員道歉，「我以後會更加慎重的行動，成為不愧對ZEROSE（官方粉絲名）信任的人，我會真心的反省並成長。」但這依然無法平息部分粉絲怒火，紛紛怒批：「連現場抽獎都敢黑幕，還有什麼是不敢做的」、「愛豆這麼做也太寒心了，拿其他粉絲當什麼了」、「不知道幹了多少次這種事了吧？」事實上，有網友指出，朴乾旭換號是為了將拍立得送給熟悉的簽售姐，影片尾聲也PO出一名女性曬出拿到的拍立得照後，寫下：「謝謝你抽到我。」更讓大批粉絲感到不滿，認為朴乾旭對其他粉絲非常不公平。