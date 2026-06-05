我是廣告 請繼續往下閱讀

贏得民進黨台北市議員初選的朱政騏，日前因涉共諜案，被民進黨火速開除黨籍。4月才說不會脫黨參選的朱政騏今（5日）宣布，將以「無黨・台灣派」的身分繼續參選台北市中山、大同市議員，「我絕對不是共諜，如果不參選，只是讓構陷我的人得逞、讓我的支持者失望和難過」。朱政騏表示，因牽涉司法案件，導致他無法代表民進黨參選，要向各位好朋友致歉，最近他收到高等法院的「通訊監察結束通知書」，證實了他不明所以被監聽、錄音、錄影、網路截收長達四年之久，而他被指控的犯罪事實，竟是交付一份2022年美國議員去立法院拜訪的座談會議記錄，事實上，這份記錄許多立院助理都有收到，且台灣的媒體針對座談內容早已有詳細報導，眾人皆知，幾乎是公開資訊，無實質機密性可言。朱政騏表示，支持政府以最嚴格的標準來審視國安議題，也願意為他政治敏感度不夠，捲入涉嫌洩密事件而負起責任，他理解檢察官基於職責對我的起訴，「但是，我可以很肯定、負責任的保證：我絕對不是共諜」。朱政騏提到，他若不參選，等選舉過後才還他清白，那時的清白已經沒有意義，他如果不參選，只是讓構陷他的人得逞，繼續造謠說我他已經被抓去關了」，若他不參選，只會讓他的支持者失望和難過，「我不參選，就是親痛仇快」。朱政騏指出，他是遵循民進黨初選機制，由民意支持選擇出來的人從今天起，我將以「無黨・台灣派」的身分繼續參選台北市中山、大同市議員，18年的理想與努力，不該被沒收；人民透過初選所做出的選擇，也不該被沒收，會在法庭上捍衛其清白，也會在選戰中接受嚴格的檢驗。