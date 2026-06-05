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市場廣度不足

散戶投入資金減弱

升息考驗即將到來

韓國股市市值突破5兆美元後，近日面臨壓力，今（5）早開盤重挫一度熔斷交易，記憶體雙雄三星電子與SK海力士雙雙大跌，也連帶讓台股記憶體概念股南亞科、華邦電重挫。彭博提到，在經歷全球領先的大漲行情後，如今開始顯現出過熱與壓力跡象。根據彭博報導，韓國綜合股價指數（Kospi）週五（6月5日）早盤一度暴跌6.4%，其中三星電子與SK海力士跌幅均超過7%，如此劇烈的波動顯示出市場的不穩定性正在加劇。由於股指期貨遭到拋售，韓國交易所一度暫停Kospi程式化賣盤交易。截至週四為止，Kospi今年已累計飆升超過100%。然而，漲勢主要集中在兩大記憶體晶片巨頭三星電子和SK海力士上，使整體市場容易受到人工智慧（AI）投資熱潮動能突然減弱的衝擊。彭博指出，散戶投資人的參與熱度也開始降溫，而快速增加的融資貸款則面臨韓國銀行（央行）升息的風險。分析師指出，近年快速成長的槓桿型交易所交易基金（ETF）旨在放大每日市場波動，其存在可能進一步加劇市場反轉時的震盪。首爾尤金資產管理（Eugene Asset Management）投資長河碩根（Ha SeokKeun）表示，「目前我更擔心的是市場部位配置出現過熱跡象，而不是基本面惡化。預期未來一到兩個月市場波動將加劇，並進入盤整階段。」彭博認為，市場廣度（market breadth）不足是目前最大的隱憂。受惠於AI帶動的晶片需求，三星電子與SK海力士合計占Kospi權重的54%，根據韓國交易所數據，兩家公司在5月的日均成交額也約占整體市場的一半。今年以來，Kospi近四分之三的漲幅來自這兩家公司。與三星電子及SK海力士相關的單一股票槓桿ETF，也進一步加深市場憂慮。交易所數據顯示，自5月27日上市後的前五個交易日，韓國最受歡迎的四檔單一股票ETF，占全體ETF成交量的21%。彭博提到，曾經是推動本輪行情主力的散戶投資人，如今對投入新資金的意願正在下降。根據韓國金融投資協會（KFIA）數據，券商客戶存款從5月12日的137兆韓元，下降至5月22日的121兆韓元。與此同時，融資餘額則在5月29日創下38兆韓元的歷史新高，高於2025年底的27.3兆韓元。表面上看，融資增加可能代表投資熱情升高；但NH Investment & Securities股票銷售交易員Shawn Oh指出，在投資人存款減少的情況下，融資餘額持續上升，反而可能意味著市場承受更大的槓桿壓力，而非新增風險偏好。他表示，「訊號非常明確：現金緩衝正在縮水，但市場中的槓桿部位卻沒有減少。」儘管存在風險，韓國市場整體情緒仍偏向樂觀。投資人對AI相關股票的需求依然強勁，華爾街各大投行也持續看好晶片產業獲利前景。本週， 高盛將Kospi指數目標從9,000點上調至12,000點。另一項考驗將在下個月到來。市場普遍預期韓國央行將升息。未來資產證券（Mirae Asset Securities）策略師徐相榮（Seo Sang-Young）表示，升息可能削弱市場流動性。他指出：「由於許多投資資金來自借貸，因此市場對債券殖利率變化非常敏感。」