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國民黨主席鄭麗文4月率團訪中，向民主基金會申請補助480萬元引發關注，今（5）日傳出，國民黨在5月28日向基金會繳交核銷單據，總金額302萬元，另外鄭麗文目前正率團訪美，國民黨也提出申請補助550萬元。對此，國民黨團書記長林沛祥說，過去綠營人士也曾申請補助去大陸交流，特地拿出來說不該補助去大陸，有點本末倒置。林沛祥說，民主基金會除了是基金會外，還有智庫跟國外交流的功能，綠營一天到晚受限意識形態、抗中保台，抹煞基金會過去努力，深感遺憾。藍委王鴻薇則要民進黨嘴巴閉起來，民進黨去海外、美國訪問，沒有申請過民主基金會補助嗎？請問民進黨台北市長參選人沈伯洋的黑熊學院，沒有申請過民主基金會補助嗎？側翼沒有申請過嗎？國民黨光明正大訪問美國，不能申請民主基金會嗎？痛斥民進黨雙標。國民黨發言人牛煦庭則說，大家就是依法、依規定提出申請，並尊重民主基金會內部的審查機制。不論是前往哪一個國家，都應該依循同樣的程序辦理，也尊重民主基金會最後的審查結果，這類事情不應該由外界進行過多的政治解讀。