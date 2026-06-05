我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經發局張峯源局長參訪艾若颯航太展位，了解產品技術優勢。（圖／經發局提供）

▲經發局張峯源局長參訪力山工業展位，了解產品技術優勢。（圖／經發局提供）

台中市無人機產業實力躍上國際舞台！市府經濟發展局長張峯源，4日親赴日本最具代表性的無人機專業展覽「Japan Drone 2026」參訪交流，與多家台灣參展企業共同推廣無人機產業成果 。張局長指出，台中企業在馬達、驅動控制器及複合材料與晶片等關鍵技術領域，深具競爭優勢，相關產品於展會中備受國際矚目，充分展現台中製造接軌全球市場的堅強實力。張局長特別感謝台灣國際產業發展協會，以及台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的大力協助，成功鏈結海外市場並拓展國際商機 。經發局長張峯源表示，「Japan Drone」自2016年起舉辦，是日本最具代表性的無人機專業展覽之一，此屆共有295家企業及單位參展，匯集全球無人機製造商、系統整合商及應用服務業者，涵蓋無人機整機、零組件、飛行控制系統、智慧巡檢、物流運輸、防災應用及空域管理等領域，是觀察國際產業趨勢的重要平台。張局長進一步說明，台中長期深耕自行車、運動器材、伺服器、工具機及精密機械等產業，累積深厚的馬達與驅動控制器技術能量，正是台中企業切入無人機供應鏈的絕對優勢 。透過參與此類國際大型展會，不僅能精準掌握全球最新技術發展方向，更能實質協助在地企業開拓海外市場、全面提升國際競爭力 。張局長此行也實地走訪多家台中參展企業，肯定其拓展海外市場的亮眼成果， 其中，力山工業憑藉多年累積的馬達與機電系統技術，逐步切入無人機供應鏈，發展高效率動力系統與智慧設備應用。昶瑞機電長期投入精密馬達、機電控制及動力系統研發，產品廣泛應用於工業、醫療設備及電動載具領域。凱納公司則專注於智慧電動輔助自行車動力系統、電控整合及智慧移動技術發展，展現台中企業跨足無人機產業的技術實力與創新能量。經發局強調，無人機已是全球爭相發展的重點新興產業，應用觸角廣及物流運輸、智慧巡檢、農業管理、災害防救及國土監測等。未來，台中市政府將持續推動無人載具產業聚落的發展 ，透過論壇交流、產業媒合及跨域合作，串聯產官學研能量，協助企業升級轉型、接軌國際市場，布局下一波產業發展契機，進一步提升台中產業競爭力與國際能見度。