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陳玉珍質疑政府「沒自信」 反問：為何不能統戰他們？

莊瑞雄開轟：全世界那麼多論壇 偏偏選促統論壇？

「促統就是消滅中華民國」 莊瑞雄：這種論壇不去也罷

第18屆海峽論壇將於6月13日在中國廈門登場，陸委會日前宣布將其定調為中共對台統戰平台，並禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，引發朝野論戰。國民黨立委陳玉珍今（5）日質疑政府此舉毫無必要，甚至反問：「怎麼不認為我們也可以統戰他們？」；對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄則痛罵「莫名其妙」，為什麼偏要去參加一個企圖消滅自己國家的論壇？對於陸委會的決定，陳玉珍受訪時表達強烈不認同，她直言，政府禁止參加海峽論壇，反映出對台灣民主制度缺乏信心，政府為何總認為中國是在統戰台灣，「我們去跟他們交流，怎麼不認為我們也可以統戰他們呢？」陳玉珍認為，中央沒有必要為此下令全面封殺。面對陳玉珍的說法，莊瑞雄則毫不客氣反擊表示，自信應該展現在提升台灣經濟實力、強化國防戰力，以及讓國家在國際社會站穩腳步，而不是拿來合理化參與具有統戰目的的活動。莊瑞雄指出，海峽論壇的核心目標就是推動兩岸融合與促進統一，背後帶有明確政治意圖，他更提出強烈質疑：「全世界有那麼多論壇你不去，偏偏都要去參加這種要消滅我們自己國家的論壇？」莊瑞雄強調，站在政府立場，反對相關活動本來就是理所當然的事。莊瑞雄進一步指出，國民黨應正視海峽論壇的政治目的，「促統」的最終目標就是讓中華民國消失，因此這樣的論壇「不去也罷」。他更酸說，如果要求政府鼓勵參加海峽論壇，甚至認為參加是一件好事，「這真的有點莫名其妙」。莊瑞雄表示，地方政府若透過國際交流爭取市場、促進經濟發展，社會普遍都能理解其用意，但若特地前往具有明確統戰色彩的平台，聽取中國對兩岸未來的政治論述，恐怕難以獲得民眾認同，「我想民眾也覺得沒有必要去參加這樣的論壇吧」。最後，莊瑞雄呼籲，台灣不應將所有交流目標都鎖定在中國，國際上還有許多經濟、科技、文化等不同領域的論壇值得參與，政府也樂見健康、有序且具尊嚴的交流；但對於以推動統一為唯一目的的平台，政府反對立場相當明確，不會改變。