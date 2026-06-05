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▲克里斯漢斯沃因為扮演雷神索爾受到全球觀眾歡迎。（圖／翻攝自IMDb）

▲克里斯漢斯沃（中）和妻兒之前到北海道滑雪，被春風（左）、阮經天（右）野生捕獲，一起留下開心合照。（圖／翻攝自 IG@911_eo)

▲克里斯漢斯沃（右）的婚姻曾被歐美八卦刊物唱衰，稱他為了拚事業無法顧家庭，和妻子艾莎巴塔奇（左）的感情受到影響。（圖／美聯社／達志影像）

主演漫威超級英雄片《雷神索爾》系列廣受歡迎的澳洲男星克里斯漢斯沃，揭露自己過去被機場安檢人員打槍的糗事。原來他要帶著兒子到機場要搭國際線航班，沒想到身上帶著的卻是女兒的護照，他還試圖說服機場人員，跟他一起來的是女兒，結果安檢人員直接拒絕他，讓他白跑一趟。就算貴為大明星，也不能不尊重安檢規則。克里斯漢斯沃已是全球影壇最賺錢的男星之一，還是有被機場人員擋駕的時候。他和曾演出《玩命關頭》系列的妻子艾莎巴塔奇生了兩個兒子、一個女兒，放暑假時也會帶他們飛出國度假，某次帶著兒子要搭機，卻不小心只把女兒的護照帶出來，他還跟機場人員硬拗，結果對方很堅持：「你旁邊明明是個男孩。」因此這趟國際航班不但坐不成，他和兒子也白白跑了一趟機場。他與艾莎近期受雜誌訪問，被問到誰比較容易忘記小孩的護照，原先互指對方，後來他提到這件事，還說道：「反正他們看起來都長得差不多啊。」艾莎反駁：「沒有，一點也不。」他最後只好承認，自己應該才是那個會忘東忘西的家長。克里斯前幾年全力拚經濟，對於演出邀約很少推辭，也確實累積出傲人的財富，據估計財產已達1.3億美元（約合台幣41億），雖然讓人羨慕，卻也造成健康和家庭的危機，歐美報導總是有他和艾莎感情生變、可能會離婚的報導，兩人從未承認。然而克里斯也知道不能太忙於個人的演藝事業，畢竟艾莎也是演員、並沒有想放棄幕前的工作，不能都是她為了家庭犧牲，因而彼此想辦法協調好，兩人之中要有一個人在家帶小孩，慢慢達成平衡，才讓可能的危機逐漸解除。