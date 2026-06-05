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熱帶擾動疑卡在高雄沿岸！下午至傍晚全台轟雷雨

▲熱帶擾動91W疑似仍卡在高雄沿岸，於下午至傍晚進入台灣東部海域，並持續朝東北加速移動。（圖／中央氣象署）

▲目前台北盆地西南側已有較大雨勢發生，其他地區受到午後熱力作用及大氣環境不穩定影響，今日下午至傍晚各地均有機會出現雷陣雨，須特別留意大雷雨、強陣風及瞬間大雨。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

全台17縣市大雨特報！大雷雨轟炸北北桃

▲全台共17縣市有局部大雨發生的機率，目前已發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象署）

低壓暴雨只是前菜！下周梅雨才是重頭戲：雨灌7天全台溼答答

▲下周一6月8日西南季風強風軸線北抬通過台灣，西南部降雨機率再度提高，強降雨重頭戲將在6月9日開始上演多天。（圖／觀氣象看天氣）

位於南海的低壓系統已接近南部高屏地區，大台北地區午後對流發展旺盛，將有局部短延時豪雨發生，中央氣象署今（5）日連續發布大雷雨訊息與大雨特報提醒。，提醒民眾留意瞬間大雨及強陣風。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新雷達及測站風場疊圖，南高屏的測站風場呈現逆時針排列，熱帶擾動91W疑似仍卡在高雄沿岸，整體風勢不算太大，陣風約4～6級，預計將持續穿越南部陸地，於下午至傍晚進入台灣東部海域，並持續朝東北加速移動。台灣颱風論壇提醒，目前台北盆地西南側已有較大雨勢發生，其他地區受到午後熱力作用及大氣環境不穩定影響，今日下午至傍晚各地均有機會出現雷陣雨，須特別留意大雷雨、強陣風及瞬間大雨。此外，目前低壓環流正影響屏東及周邊地區，隨著系統逐漸往東北移動，須持續觀察台灣西南海域雲雨帶的動向，嘉義至屏東、台東、蘭嶼、綠島及南投等地區，為今天降雨較明顯的區域，局部地區需留意瞬間大雨及強陣風。中央氣象署今日已緊急發布大雷雨即時訊息，提醒新北市、台北市、桃園市將有暴雨發生的機率，山區需留意溪水暴漲，並儘速遠離溪流。同時，亦針對全台17縣市發布大雨特報，提醒今日新竹以北、南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。此外，天氣粉專「觀氣象看天氣」亦提醒，今日南海低壓從台灣南端通過，南部、東部降雨機率增加，將出現局部短暫陣雨，各地山區有局部大雨，週末6月6日、6月7日水氣稍減降雨稍緩和。觀氣象看天氣警告，下周一6月8日西南季風強風軸線北抬通過台灣，西南部降雨機率再度提高，強降雨重頭戲將在6月9日開始連續上演多天，屆時有西南季風加持的梅雨滯留鋒面，將在台灣上空徘徊，全台天氣將變得相當不穩定，尤其中南部要防範豪雨成災。