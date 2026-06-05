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韓國娛樂巨頭HYBE旗下坐擁BTS、SEVENTEEN、LE SSERAFIM等超人氣團體，不僅音樂事業版圖龐大，對待旗下藝人的福利在韓網論壇上引發熱議，更是讓人羨慕不已，原來公司竟然直接在內部擺放了一台「鯛魚燒機器」，現場現烤免費供應，超豪華的口味連愛豆們都抵擋不住誘惑，讓LE SSERAFIM成員采源都忍不住直呼：「臉上的肉都是這樣來的！」已經有許多旗下偶像對此讚不絕口，TWS成員道勳就曾驚訝地和粉絲分享：「我們公司有……抹茶鯛魚燒、地瓜鯛魚燒、蘋果肉桂鯛魚燒，什麼都有。不是拿來賣的哦，而且還是免費的。」女團ILLIT成員Yunah也興奮證實福利：「我們公司有鯛魚燒，我吃紅豆鯛魚燒，還有地瓜莫札瑞拉起司鯛魚燒。我們公司真的最棒！！HYBE 的福利太誇張了！！！而且連麵糊裡都加了木薯粉哦！」 大讚口感 Q 彈十足。身為當紅女團，身材管理固然重要，但在香噴噴的現烤鯛魚燒面前，LE SSERAFIM的成員們也紛紛破功。年紀最小的恩採透露自己最喜歡「地瓜口味」跟團體內最紅的「杜拜巧克力口味」。而隊長金采源在與粉絲互動時，開玩笑地哀怨表示自己根本數不清吃了多少個：「我也不知道，我吃了 4 個之後，都不知道自己到底吃了幾個了。就是吃到整個人都失去理智的程度。」大讚釣魚燒好吃到發瘋。隨後她更幽默地指著自己的臉捏肉撒嬌，將罪過全推給美食：「都是因為鯛魚燒。我的這些肉都是鯛魚燒啊……這個、這個、這個、這個、全部都是鯛魚燒！」 逗趣又真實的發言笑翻大批粉絲。