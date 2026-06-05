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▲川普長子赴瑞士喊話：「不會投資中國」 父親卻正努力修補美中貿易關係（圖／美聯社／達志影像）

就在美國總統川普政府積極推動改善美中經貿關係之際，其長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）卻在瑞士蘇黎世公開唱反調，明確表示不會選擇投資中國，父子立場的微妙落差，引發外界高度關注。據彭博社報導，小唐納6月4日在蘇黎世一場面向投資者的活動上被問及是否考慮投資中國，他當場直言：「我不會。我認為我們不能假裝中國是盟友，那樣做是愚蠢的。」他進一步說，自己尤其憂慮中國的法律體系，認為這套體系對外國企業根本不公平，並語帶諷刺地說：「我想不出有哪個非中國企業在中國做生意時，曾贏得過一場訴訟。」與弟弟埃里克（Eric Trump）共同擔任川普集團執行副總裁的小唐納，在父親重返白宮後便積極推動多項海外投資與開發項目，此番言論出自一位在商場上相當活躍的川普家族成員，分量不容小覷。耐人尋味的是，小唐納發表這番言論的同一天，美國貿易代表辦公室（USTR）正式啟動公眾意見徵詢程序，準備落實川普與中國國家主席習近平上月在北京峰會期間提出的「貿易委員會」（Board of Trade）構想。據美國官員透露，雙方目前正尋求確定各約300億美元（約新台幣9,600億元）的商品清單，確保相關貿易不涉及國家安全風險，並以此為基礎降低部分商品關稅。回顧近期脈絡，川普去年初重返白宮後，美中一度陷入針鋒相對的關稅戰，雙方互課高額關稅，貿易緊張局勢一觸即發。然而，隨著雙方達成降稅協議，加上今年5月14日習近平與川普在北京天壇同框合影，美中關係出現明顯緩和跡象。如今，小唐納的一席話，既像是家族內部的不同聲音，也可能是刻意釋放的政治信號——提醒外界，美中關係的改善或許有其限度。