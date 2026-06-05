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無人機產業備受關注，不少藍委也表示支持，不過，民進黨立委鍾佳濱提出「無人載具產業創建特別條例」草案，卻在今（5）日立法院會中，被藍白聯手退回程序委員會。對此，民進黨立委林楚茵怒斥，草案被惡意封殺，連送進委員會討論的機會都不給，國民黨嘴巴說要爭取布局，轉頭卻在扼殺台灣本土產業扎根與自我防衛能力，擺明把無人機當成政治提款機。針對國民黨、民眾黨聯手封殺「無人載具產業創建特別條例」草案一事，林楚茵表示，前幾天才痛批無人機政策就是國民黨的「政治照妖鏡」，今天這場封殺，再度證實國民黨根本精神錯亂、毫無邏輯；他指出，國民黨立委吳宗憲、楊瓊瓔等人提案要求把台中列為無人機核心基地，吳宗憲轉頭卻在宜蘭把無人機硬抹成「恐罹癌產業」恐嚇鄉親。林楚茵指出，這部特別條例第7條的核心，是要「明文禁止」中國製零組件與雲端服務進入我國無人機供應鏈，嚴防紅色滲透「洗產地」，結果國民黨今天在院會直接聯手封殺，「同一個無人機產業，在台中變政績，在宜蘭變恐慌，在院會就封殺｣。林楚茵說，當台灣要用法律防堵中國製產品滲透國安時，國民黨嘴巴說要爭取布局，轉頭卻在扼殺台灣本土產業扎根與自我防衛能力，擺明把無人機當成政治提款機。