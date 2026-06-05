輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已於今（5日）離開台灣，前往下一站韓國，準備與一眾韓國企業高層會晤，並點出他認為機器人技術將是韓國下一個重點領域，補充說韓國國內市場已做好成長準備，發展也相當不錯。
根據《路透社》、《韓聯社》報導，黃仁勳在首爾金浦國際機場對守候的傳媒表示，韓國有很多領域值得投資，而機器人技術將成為下一個關鍵領域，被問到是否帶來禮物時，黃仁勳笑答：「我帶來很多生意，我還準備了一些驚喜。」
報導引述業內人士透露，黃仁勳聲稱，韓國是世界製造業中心，輝達可以將研發出來的機器人技術、實體AI技術應用於製造業，也證實將與韓國在這2個領域擴大合作，未來半導體製造將越來越依賴機器人和AI。
黃仁勳還透露，輝達已開始為其在韓國的研發中心招募人才，考慮建造一個生產基地，讚揚韓國在AI、機器人和製造業方面都擁有專業技術，是投資研發中心的絕佳地點。
此次赴韓，黃仁勳將與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver創辦人兼董事長李海珍等人會晤，共進晚餐；至於先前提到的現代汽車集團會長鄭義宣，似乎因為行程問題無法出席，但不代表黃仁勳不會與其他現代集團的高層碰面。
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報導引述業內人士透露，黃仁勳聲稱，韓國是世界製造業中心，輝達可以將研發出來的機器人技術、實體AI技術應用於製造業，也證實將與韓國在這2個領域擴大合作，未來半導體製造將越來越依賴機器人和AI。
黃仁勳還透露，輝達已開始為其在韓國的研發中心招募人才，考慮建造一個生產基地，讚揚韓國在AI、機器人和製造業方面都擁有專業技術，是投資研發中心的絕佳地點。
此次赴韓，黃仁勳將與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver創辦人兼董事長李海珍等人會晤，共進晚餐；至於先前提到的現代汽車集團會長鄭義宣，似乎因為行程問題無法出席，但不代表黃仁勳不會與其他現代集團的高層碰面。
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