韓國男團INFINITE成員金明洙（L），即將於7月19日在台北Legacy TERA舉辦首場個人粉絲演唱會《2026 KIM MYUNGSOO (L) FAN-CON ASIA TOUR IN TAIPEI》。而今（5）日門票開賣後火速秒殺，再度證明他不變的高人氣。這次粉絲演唱會福利也超狂，不只有全場Hi-touch（擊掌）活動，還可依票價獲得1對1合照、1對10合照等福利，讓粉絲都超期待。
金明洙的粉絲演唱會將在7月19日晚間6點於Legacy TERA舉行，這次票價共分為VIP區5600元、A區4600元、B區3200元，以及身心障礙2300元，門票已在今開賣後秒殺。而這次金明洙也繼出超有誠意的福利，不僅全場都可Hi-touch（擊掌），與偶像近距離接觸，3個區域還都能獲得限定小卡。
金明洙演唱會福利超狂 全場都可近距離擊掌
其中，VIP區還有專屬活動，可參加Sound Check（彩排），並獲得VIP專屬小卡。除此之外，當天還會有抽選福利，隨機抽取50名購買VIP區的粉絲，可享有與金明洙1對1的合照，1對10合照則是VIP區120名、A區60名、B區20名。另外簽名拍立得、簽名海報、簽名小卡，也會依照購買票價抽取幸運粉絲。
金明洙粉絲演唱會活動資訊
活動日期：2026年7月19日（日）18:00
演出地點：Legacy TERA（臺北市南港區市民大道八段99號）
售票系統：FunOne Tickets
售票時間：6月5日（五）12：00
主辦單位：WANIN Visual網銀國際影視
票價：NT$5600／NT$4600／NT$3200／身心障礙NT$2300
資料來源：網銀FB
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其中，VIP區還有專屬活動，可參加Sound Check（彩排），並獲得VIP專屬小卡。除此之外，當天還會有抽選福利，隨機抽取50名購買VIP區的粉絲，可享有與金明洙1對1的合照，1對10合照則是VIP區120名、A區60名、B區20名。另外簽名拍立得、簽名海報、簽名小卡，也會依照購買票價抽取幸運粉絲。
金明洙粉絲演唱會活動資訊
活動日期：2026年7月19日（日）18:00
演出地點：Legacy TERA（臺北市南港區市民大道八段99號）
售票系統：FunOne Tickets
售票時間：6月5日（五）12：00
主辦單位：WANIN Visual網銀國際影視
票價：NT$5600／NT$4600／NT$3200／身心障礙NT$2300
資料來源：網銀FB