萊爾富近日公告將賣戰鬥陀螺BEYBLADE X限定款「BX-49 蒼龍突擊」，由於數量有限，因此採今（5）日上午9時50分發放號碼牌方式限購，不過卻爆出多間分店提早發放號碼牌，甚至偷跑提早完售，引發顧客質疑「是否偷賣給熟客」。對此，萊爾富總公司出手了，發聲明指出，已全面了解及海巡，若查到違反規範販售的情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。
萊爾富戰鬥陀螺「開賣前就完售」！顧客撲空氣炸
根據萊爾富販售公告指出，BEYBLADE「BX-49 蒼龍突擊」戰鬥陀螺，在6月5日上午9點50分開始發放號碼牌，每人限領一張號碼牌，並限購一顆，門市依序叫號購買，逾時未到、遺失號碼牌者視同放棄資格，也禁止以物品占位排隊。
玩家為了搶購限量商品，時間未到就跑到門市排隊，不過卻發現不少分店「偷跑」販售，未到時間就已經發完號碼牌，讓顧客怒問「我們這些乖乖等的人都是笨蛋？」並質疑是否留給自己的熟客、家人。也有民眾早上9點到場被告知全部已經「預約完了」、「各店規定不同」。
未開賣先完售事件延燒！萊爾富總公司出聲了
事件在社群延燒，萊爾富先透過Threads小編致歉，對於造成消費者困擾與不愉快深感抱歉，並請民眾提供相關門市資訊，以利進一步查證。
隨後萊爾富發布正式聲明，說明原本是想安排公平公正與透明的購買原則，但是仍有少部分的門市私自不遵守公司規定造成客訴，造成消費者困擾，因而影響活動公平性疑慮，「我們致上最誠摯的歉意」。
官方說明，已針對相關情況進行全面了解與海巡，若查有未依活動規範執行、違反公告作業流程等情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。
同時強調，後續將全面強化活動執行規範及門市教育訓練，避免類似情形再次發生，以維護所有消費者權益。
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根據萊爾富販售公告指出，BEYBLADE「BX-49 蒼龍突擊」戰鬥陀螺，在6月5日上午9點50分開始發放號碼牌，每人限領一張號碼牌，並限購一顆，門市依序叫號購買，逾時未到、遺失號碼牌者視同放棄資格，也禁止以物品占位排隊。
玩家為了搶購限量商品，時間未到就跑到門市排隊，不過卻發現不少分店「偷跑」販售，未到時間就已經發完號碼牌，讓顧客怒問「我們這些乖乖等的人都是笨蛋？」並質疑是否留給自己的熟客、家人。也有民眾早上9點到場被告知全部已經「預約完了」、「各店規定不同」。
事件在社群延燒，萊爾富先透過Threads小編致歉，對於造成消費者困擾與不愉快深感抱歉，並請民眾提供相關門市資訊，以利進一步查證。
隨後萊爾富發布正式聲明，說明原本是想安排公平公正與透明的購買原則，但是仍有少部分的門市私自不遵守公司規定造成客訴，造成消費者困擾，因而影響活動公平性疑慮，「我們致上最誠摯的歉意」。
官方說明，已針對相關情況進行全面了解與海巡，若查有未依活動規範執行、違反公告作業流程等情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。
同時強調，後續將全面強化活動執行規範及門市教育訓練，避免類似情形再次發生，以維護所有消費者權益。