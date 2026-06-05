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▲萊爾富BEYBLADE「BX-49 蒼龍突擊」戰鬥陀螺，在6月5日上午9點50分開始發放號碼牌。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富發布正式聲明，將全面強化活動執行規範及門市教育訓練，避免類似情形再次發生。（圖／取自萊爾富）

萊爾富近日公告將賣戰鬥陀螺BEYBLADE X限定款「BX-49 蒼龍突擊」，由於數量有限，因此採今（5）日上午9時50分發放號碼牌方式限購，不過卻爆出多間分店提早發放號碼牌，甚至偷跑提早完售，引發顧客質疑「是否偷賣給熟客」。對此，萊爾富總公司出手了，發聲明指出，已全面了解及海巡，若查到違反規範販售的情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。根據萊爾富販售公告指出，BEYBLADE「BX-49 蒼龍突擊」戰鬥陀螺，在6月5日上午9點50分開始發放號碼牌，每人限領一張號碼牌，並限購一顆，門市依序叫號購買，逾時未到、遺失號碼牌者視同放棄資格，也禁止以物品占位排隊。玩家為了搶購限量商品，時間未到就跑到門市排隊，不過卻事件在社群延燒，萊爾富先透過Threads小編致歉，對於造成消費者困擾與不愉快深感抱歉，並請民眾提供相關門市資訊，以利進一步查證。隨後萊爾富發布正式聲明，說明原本是想安排公平公正與透明的購買原則，但是仍有少部分的門市私自不遵守公司規定造成客訴，造成消費者困擾，因而影響活動公平性疑慮，「我們致上最誠摯的歉意」。官方說明，已針對相關情況進行全面了解與海巡，若查有未依活動規範執行、違反公告作業流程等情形，將依內部管理規範進行責任釐清及相關懲處，絕不寬貸。同時強調，後續將全面強化活動執行規範及門市教育訓練，避免類似情形再次發生，以維護所有消費者權益。