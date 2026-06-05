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▲黃仁勳5日已抵達首爾金浦國際機場，現場有大批媒體守候。（圖／美聯社／達志影像）

▲黃仁勳抵達韓國，與韓國電競戰隊T1的Faker等人合體。（圖／翻攝自SBS／YouTube）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日下午抵達韓國首爾金浦國際機場，入境時受到大批媒體訪問，許多人紛紛試圖上前想要簽名，而黃仁勳韓國首站並不是與科技巨頭會面，是前往網咖與韓國電競戰隊T1隊長「Faker」李相赫會面。黃仁勳當地12點多左右抵達首爾金浦機場商務航空中心（SGBAC），並簡短分享此次行程內容，並進行簡短的問答環節。睽違約7個月再度訪韓，他在機場向媒體透露，輝達要向所有韓國合作夥伴表達感謝，公司正推動許多重要的工作，取得了很大的成果，韓國市場發展也非常順利，預告下半年將會非常忙碌，強調會「為韓國帶來很多生意」。黃仁勳抵達韓國後的第一個行程，是前往由電競戰隊T1經營的網咖，與T1選手團見面，黃仁勳也盛讚韓國是電競的最佳市場，值得注意的是，在機場接機的陣容中，T1隊長「Faker」李相赫也在其中。黃仁勳在首爾弘大入口附近的「T1 Base Camp」與包含Faker在內等5名選手會面，與選手及戰隊相關人士討論促進電競產業持續蓬勃發展的方案。黃仁勳高度評價韓國的遊戲文化與電子競技競爭力，韓國玩家為了贏得勝利而選擇最好的圖形處理器（GPU），正是輝達的GPU，強調「遊戲是輝達的起點」。有趣的是，黃仁勳也為Faker精心準備小禮物，就是自己親簽的GeForce RTX 5090顯示卡，同時Faker也回贈了自己親簽的背號一號衣服給黃仁勳，黃仁勳也逐一與到訪的粉絲握手，並接受粉絲們的自拍合影。