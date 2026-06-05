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▲劉曉憶（右）代替媽媽孔蘭薰出席活動，透露媽媽因為糖尿病需要洗腎，所以無法出席。（圖／記者吳翊緁攝）

「115年關懷演藝人員端午聯歡餐會」在今（5）日於台北彭園會館舉行。本次餐會由華視主辦，邀請4百多位藝人齊聚歡慶端午節，包含周遊、廖偉凡、李炳輝、劉曉憶等人，而中風19年的李炳輝也坐著輪椅暴瘦現身，並說到自己在96年中風後，就不方便行走，須由輪椅代步，還透露妻子雅惠近日跌倒受傷，還有疑似微失智的狀況，講一講話就會忘記，需要外傭在家照顧。李炳輝今天坐著輪椅暴瘦現身，也讓大家非常關心他的身體狀況，他表示自己在96年10月31日中風後，就因行動不便需由輪椅代步，目前也沒有定期做復健，但會做運動。不過他也透露妻子雅惠近日跌倒受傷後，行動有些不便，「好像有些失智跟帕金森氏的症狀。」表示妻子最近講話講一講都會忘記，目前請了外傭在家照顧。李炳輝也表示許多藝人朋友都有持續關心他，像是江蕙、康康、費玉清等人，感性的說：「他們都是真正在關心我，很謝謝他們。」他還透露會與金曲歌王蕭煌奇一起出席活動合唱，明天也要去跟蕭煌奇參加活動，至於尾牙、春酒等都有陸續接洽，生活算是還過得去。劉曉憶此次代替媽媽，也就是資深藝人孔蘭薰出席餐會，談及媽媽的身體狀況仍是面露擔心，表示因為糖尿病需要洗腎，因此無法出席，但媽媽其實相當想要親赴現場與老友們敘舊，也很想繼續歌唱。而劉曉憶目前也持續演出友台八點檔戲劇，只是相較於以往，收入仍是少了一些。演藝工會理事長曹雨婷也表示，雖然目前AI潮流已抵擋不住，但演員的情緒與演出狀態仍是更有人味也更在地，這些都是AI真人無法相比擬，更是不可取代的，「很完美很好，但我們需要的是情感」。李靜慧次長表示，非常感謝演藝人員基金會總是不間斷地關懷資深藝人的生活與工作情況。而文化部也攜手國家影視聽中心，持續推動保存影視影片資源的工作，期盼讓AI世代的年輕人更了解也更喜歡這些經典作品。