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韓國饒舌歌手Kid Milli（本名崔元宰），日前在節目中公開抱怨Instagram的女性粉絲比例過高，甚至直言對此感到「很傷心」，一番言論隨即在各大社群平台上掀起軒然大波，被憤怒的網友痛批「假嘻哈」，再加上他的活動幾乎都是靠女粉絲支持，因此也有人認為他太忘恩負義、搞不清楚狀況，還有大批女性粉絲發起退追行動，追蹤人數大幅下跌。據了解，Kid Milli在近日參與的節目錄影中，和主持人聊到自己的IG粉絲性別比例時，透露後台數據顯示他的IG的女性粉絲占比高達78%。然而，Kid Milli對此不僅沒有展現感謝之意，反而在節目中公開表示這讓人覺得「很傷心」，暗示自己更希望獲得男性嘻哈迷的認可。發言曝光後，立刻在韓國以及台灣各大論壇引發強烈反彈。許多網友指出，韓國嘻哈歌手的專場演唱會、音樂節以及周邊商品，實際上高達七至八成以上的消費主力都是女性聽眾。Kid Milli忘恩負義的態度，被砲轟是「根本不尊重衣食父母」。隨著爭議愈演愈烈，網友們也紛紛湧入他的IG留下犀利評論。還有網友轉發節目截圖並諷刺寫道：「Kid Milli你投資會失敗不是沒有原因，許多人早就跟你說過女粉有多重要！你繼續嘲笑啊，看看韓國嘻哈戰神。」諷刺他缺乏商業頭腦還自斷財路。不少嘻哈樂迷和聽眾更痛批Kid Milli根本是「假嘻哈」，都什麼時代了，還抱持著「只有男性聽眾才夠硬核、夠real」的刻板印象，卻忽略了音樂本該不分性別的本質。不過對於負面輿論和快速的脫粉速度，Kid Milli方面目前還沒有任何回應。