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戳破民調區間異常！黃敬雅：掩蓋一連串藍營負面風波

年底高雄市長選舉進入倒數階段，藍綠陣營競爭態勢逐漸升溫，根據《TVBS》最新民調顯示，賴瑞隆獲得40.3%的支持度，柯志恩則以39.7%緊追在後，差距僅0.6個百分點；不過，《TVBS》隨後卻又大動作改稿，直接更正為「由柯志恩委託」進行，瞬間引爆輿論炸裂。對此，民進黨高雄市議員參選人黃敬雅吐槽，根本是柯志恩自導、自演、自嗨三部曲。黃敬雅指出，這份民調第一時間露餡寫出「藍營委託」，隨後心虛將字眼刪除，最後《TVBS》為了自保與機構聲譽，乾脆不再配合演戲，直接把「柯志恩」三個字大方端上檯面，徹底戳破柯志恩接受採訪時的謊言，不僅讓她當場翻車，更徹底坐實了這是一份徹頭徹尾、由其出資的客製化自嗨民調。黃敬雅也質疑，一般公認的常態民調只需要3到4個晚上，就能完成千份有效樣本；這份民調卻破天荒拉長到整7個晚上加上一個下午，連極罕見的週六下午都納入取樣，硬是凑出1,207份樣本，無非就是利用特定時段守在市話旁的同溫層進行數據清洗，強行在統計學上操作出五五波的假象。「說沒鬼，全高雄真的沒人會信。」黃敬雅直言，柯志恩核心動機就是為了掩蓋她的左支右絀，從總預算、財劃法再到鄭麗文訪中等一連串藍營負面風波，在選情崩盤、真實民調被狠甩16%的恐慌下，柯志恩才不得不出此下策，企圖用客製化的假數字來轉移亂政焦點。