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痛批黃國昌自我美化、認知和事實有落差

民眾黨主席黃國昌將於今（5）日舉行新書《向光前行》發表會，但日前才剛開賣便引發爭議，他疑似暗指過去時代力量立委在一同靜坐抗議時中途離開，獨留他一人在現場，引發綠營一片撻伐。對此，資深媒體人黃智賢痛批，黃國昌透過新書包裝個人形象，內容有顛倒黑白、自我美化之嫌，且許多事情的說法與事實落差甚大，過度放大自身在台灣政治、民眾黨及柯文哲選舉中的角色，黃國昌即使自稱《向光前行》，其實像個「職業關燈人」。黃智賢昨直播狠批，黃國昌藉由新書包裝個人形象，有「顛倒黑白」之嫌，包括他在書中提到自己「棄醫從法」，以及前總統蔡英文曾在2016年找他討論立法院長人選等內容，都與她所認知的事實有明顯落差。黃智賢提到，整本書不少情節都在凸顯黃國昌對台灣政治發展和民眾黨的重要性，像是刻意把自己塑造成關鍵人物、自認是柯文哲當選台北市長的重要推手，甚至將部分政治人物的選舉成果，歸功於他個人與民眾黨的協助。黃智賢更火力全開質疑，黃國昌書中多處敘述過度放大其個人角色，與外界認知相去甚遠，很少有人像黃國昌這樣「厚著臉皮」說謊，充滿自我美化。她也拿書名《向光前行》開酸，稱黃國昌其實更像「職業關燈人」，總是到處找燈關，諷刺書名與其政治形象形成強烈反差。