我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》引起爭議，他今（5）日被媒體問到，是否知道前立委洪慈庸當年抱著流產的身子赴凱道抗議時表示，「這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節？」對此，洪慈庸丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷再度重申，黃國昌以及黨團成員都知道此事，「我們都覺得，毫不意外，這種回應恰巧證明了黃國昌的人格」。黃國昌近日出版新書《向光前行》，提及2018年時代力量勞基法抗爭，指他閉目養神後睜眼，「Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」。卓冠廷則說，洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況不穩，「黃國昌知道，全黨團都知道」；對此，黃國昌上午回應，「這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節？」嗆卓冠廷扭曲事實、發動政治攻擊。卓冠廷上午表示，所有事情都有真相，既使用謊言、網軍，也掩蓋不了無情、踐踏戰友的事實；他下午再度於社群媒體發文說，洪慈庸非常確定，有讓包含黃國昌在內的所有黨團成員知道其小產導致的身體狀況，因為洪必須要讓他們知道。卓冠廷回顧，當年的情形，勞基法的攻防在猛烈進行當中，在凱道以前，在委員會、議場都是如此，在當時的諸多行動中，洪擔心非常有可能影響行程、無法配合、甚至拖累，同樣的，當時對外都否認身孕，一來是不願分享，二來也是顧慮這件事會模糊當時時力的共同訴求，這些為了共同決策的著想，黃國昌視而不見，八年後被扭曲成叛徒。卓冠廷說，黃國昌無論是說謊聲稱不知慈庸的狀況、或是根本就不記得、或是選擇性遺忘，對洪慈庸、對身邊知情的人來說，都毫不意外，「因為黃國昌根本不是會把別人的事放心上的人，也不是會關心他人的人」。卓冠廷認為，黃國昌非常清楚地用這本書證明了，即便不符合事實，一樣會把故事扭曲成對他有利的版本，「這就是黃國昌，一個眼裡永遠只有自己的人」。