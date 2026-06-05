即將迎來暑假出國熱潮，每次出國必定要帶的物品首要就是護照，而全世界國家的護照外皮顏色，其實只有四種色系：紅色、藍色、綠色和黑色，此訊息近日在社群平台Threads受到眾多網友討論，而選擇顏色的原因，背後其實藏著複雜的歷史故事、文化象徵，甚至還與宗教信仰、政治立場有關。
根據PASSPORT INDEX（中譯：護照指數）官網資料顯示，全球各國護照的顏色幾乎被限制在紅色、藍色、綠色和黑色四種色系內，選擇藍色的國家高達有84個；最少的則是黑色，僅有7個國家。這並非國際法律明確規定，而是各國在國際慣例和實際考量下自發形成的共識。
選擇該顏色原因除了源於海關和邊境檢查官員的需求，能方便快速識別，綜合易遊網與Trip.com兩大旅遊平台披露，四種顏色還涵蓋了該國的政治或宗教訴求，以及歷史淵源、文化都有干係。
▪️藍色護照：
在加勒比海地區國家多選擇藍色，像是巴西、阿根廷、巴拉圭；還有美洲新世界國家，包含美國。
▪️紅色護照：
歐盟成員大部分都使用「紅色」，或者曾經被歐洲殖民過的國家也會選用紅色，比如新加坡，還有以前香港也是紅色。而號稱台灣最友好的國家日本也是紅色，據說是因為日本是「二戰的戰敗國」。
▪️黑色護照：
非洲博茨瓦納共和國、尚比亞是使用「黑色」護照。很特別的是，紐西蘭的護照也是黑色的，因為黑色是紐國的代表色。
▪️綠色護照：
選擇「綠色」的國家大部分是因為宗教，據說因穆罕默德最喜歡綠色，所以穆斯林為主的國家，例如摩洛哥、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯都是使用綠色。
🟡中華民國使用綠色護照原因？
中華民國台灣的護照選擇綠色並非因宗教，根據Trip.com敘述，據說是代表著和平、希望、生命力與穩定。對於中華民國而言，選擇綠色封面旨在向國際社會傳遞一個和平且友善的國家形象。
🟡該國選用的顏色可以更動嗎？
答案是肯定的。以英國來說，920年代至1988年採用深藍色。1988年至2020年3月為了配合當時的歐盟規定，統一改為勃艮第酒紅色。待2020年3月英國脫歐公投之後，英國政府宣佈護照封面將恢復原來的藍色，以凸顯主權獨立。
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▪️藍色護照：
在加勒比海地區國家多選擇藍色，像是巴西、阿根廷、巴拉圭；還有美洲新世界國家，包含美國。
▪️紅色護照：
歐盟成員大部分都使用「紅色」，或者曾經被歐洲殖民過的國家也會選用紅色，比如新加坡，還有以前香港也是紅色。而號稱台灣最友好的國家日本也是紅色，據說是因為日本是「二戰的戰敗國」。
▪️黑色護照：
非洲博茨瓦納共和國、尚比亞是使用「黑色」護照。很特別的是，紐西蘭的護照也是黑色的，因為黑色是紐國的代表色。
▪️綠色護照：
選擇「綠色」的國家大部分是因為宗教，據說因穆罕默德最喜歡綠色，所以穆斯林為主的國家，例如摩洛哥、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯都是使用綠色。
🟡中華民國使用綠色護照原因？
中華民國台灣的護照選擇綠色並非因宗教，根據Trip.com敘述，據說是代表著和平、希望、生命力與穩定。對於中華民國而言，選擇綠色封面旨在向國際社會傳遞一個和平且友善的國家形象。
🟡該國選用的顏色可以更動嗎？
答案是肯定的。以英國來說，920年代至1988年採用深藍色。1988年至2020年3月為了配合當時的歐盟規定，統一改為勃艮第酒紅色。待2020年3月英國脫歐公投之後，英國政府宣佈護照封面將恢復原來的藍色，以凸顯主權獨立。