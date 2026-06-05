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輝達執行長黃仁勳結束訪台行程後，今（5）日前往韓國，一落地就與電競戰隊T1與傳奇人物隊長Faker會面。他此次訪韓再度颳起旋風，而在去年10月訪韓與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣共同在首爾炸雞店「Kkanbu Chicken」聚餐，店家立刻爆紅，近期店家也向韓媒透露，有民眾特別朝聖黃仁勳坐過的座位，投資股市大賺80億韓元（約新台幣1.87億元），還回來店家分紅致謝。根據韓聯社報導，位於首爾三成洞「Kkanbu炸雞」老闆孫敏智（音譯）表示，「有位客人來店裡，特地坐在黃仁勳坐過的位置，說想沾沾他的好運和勇氣，然後把全部資金都投入股市。結果這次竟然靠股票賺了80億韓元，還特地回來感謝，甚至給員工小費，真的讓人既羨慕又覺得不可思議。」韓國人究竟對黃仁勳有多執著？店家向韓媒透露，甚至「有人想把黃仁勳坐過的桌子整張買走」，在黃仁勳造訪後也吸引許多外國遊客前來朝聖，拿出手機拍照，牆上掛滿了當時那場歷史性聚餐的照片。老闆提到，現在仍有很多人願意等超過3小時，只為坐上那個位置，當初在爆紅後，店家不得不貼出限時1小時公告時，網路上還有人留言罵他們想賺錢想瘋了、生意太好就擺架子。但現在更多客人會說就算只有1小時也很感謝能坐到。甚至有朝聖店家的大學生表示，如果這次確定黃仁勳會去聖水洞的烤肉店，他也打算去朝聖。說不定以後首爾會出現「黃仁勳美食巡禮路線」。老闆還透露，在炸雞店成為「朝聖地點」後，連喝酒顧客打架的案例都消失了「一般炸雞店或啤酒店常常會有酒客起衝突，但現在幾乎沒有這種事。大家都是來沾好運的，所以店裡氣氛非常明亮」，陌生客人之間甚至會像朋友一樣互相敬酒。老闆坦言，「當初聽到NVIDIA時，我還以為在問MBTI」，當初在被告知三星會長李在鎔和黃仁勳要來吃炸雞，我一開始以為自己聽錯了，老闆透露當時「第一攤炸雞啤酒聚餐就消費了約200萬至300萬韓元，第二攤則是鄭義宣會長結帳，大約付了300萬韓元。」老闆感激，「因為太感謝他們光臨，我還給了不少折扣。現在想想，那可是世界級企業，我當時怎麼會給折扣呢？想到就覺得好笑。不過他們願意來，我真的非常感激」，現在每天都有大量顧客詢問黃仁勳等人當天到底吃了什麼？店裡甚至導入了平板點餐系統。最後，老闆透露前次黃仁勳來訪的遺憾，「第一次來的時候，因為沒有紙可以請他簽名，我還衝進廚房撕下一張防油紙拿去簽」，而自己也因為一直在廚房忙碌，沒什麼時間關注和買入輝達股票，感到有些遺憾，她也喊話黃仁勳一定要再來吃一次炸雞。