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時力引處分書、新聞稿佐證！打臉黃國昌曲解歷史

林智群梳理脈絡 一句話突破盲點

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》中，因描述2018年勞基法修法抗爭過程，當自己閉目養神後再睜開眼，發現戰友林昶佐、洪慈庸都已離開，現場只剩下他與徐永明繼續堅守，不過，相關說法明顯與事實不符。對此，律師林智群吐槽，戰友在抵抗的時候，黃國昌還在睡覺，為什麼要寫得好像自己很悲壯的樣子？時代力量引用台北地檢署107年度偵字第5663號不起訴處分書指出，警方於2018年1月8日凌晨4時18分，完成第7次舉牌後進行清場，而檢方認定的現場帶頭者包括黃國昌、洪慈庸、林昶佐及徐永明4人。聲明強調，檢方文件白紙黑字記載，直到警方最後清場時，4人仍在現場，時代力量也翻出2018年1月8日凌晨發布的黨內新聞稿佐證，洪慈庸當時遭女警包圍後，仍堅持不願搭乘救護車離開，經溝通由林昶佐陪同前往醫院檢查；徐永明遭警方強制送上救護車；黃國昌則是在聯絡夥伴整理完現場物資，並赴台大醫院關切洪慈庸等人狀況，確認眾人均平安後才離開。至清晨4時半許，現場人員全數遭清除完畢。「雙方的說法其實並不是互相矛盾。」林智群經整理後得出結果，直言就是黃國昌睡著了，醒來時，他的戰友都被抓光了，只剩下他跟徐永明。這讓他不禁傻眼開嗆：「黃國昌你就是睡著了被摸哨啊！全部的人都被驅離逮捕抓光了，你還在睡！」林智群強調，明明就是被摸哨抓光了，黃國昌還後知後覺，睡到最後，「戰友在抵抗的時候，你還在睡覺，為什麼要寫得好像自己很悲壯的樣子？」文末更狠酸，還好黃國昌不用當兵，不然整個哨所都被摸光了，他還在睡。