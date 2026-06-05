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▲呱吉（左）、宅女小紅等人在節目上的對話引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自呱吉YouTube）

作家、Podcaster宅女小紅（本名朱曉紅）以犀利、幽默且充滿「垃圾話」的風格，在網路上分享失戀、職場、婚姻及育兒的真實心聲走紅，被譽為「媳婦界明燈」與兩性心靈導師，她近日上節目和呱吉等3位男性主持人聊起「老婆誇老公都是出於真心嗎」的話題，一句「我們女性從小到大講話以氣氛為主，因為我想維繫家庭關係和諧」引起大批女性網友共鳴，相關貼文獲得破萬讚數。日前，宅女小紅客座YouTube節目《呱迪誠男子沙龍》，主持人呱吉表示，他在家裡換燈泡始終修不好，老婆突然說「你這樣子看起來很可愛」，宅女小紅一聽立刻回「她在臭你啊！因為她不能說你真的蠢到要命、不會換燈泡」，另一主持人李毅誠分享，自已變胖後在家看減肥影片，老婆也說他很可愛、很認真，宅女小紅同樣直言：「她是想要笑你，她百分之百在臭你！」眼看在場3位男性主持人都不認同自己所言，宅女小紅舉例，之前自己在公司做了白目的事，女同事便說「妳怎麼這麼可愛」，宅女小紅表示：「她不可能覺得我可愛啊！她只是想笑我！」並進一步說明，「我們女性從小到大講話以氣氛為主，因為我想維繫家庭關係和諧，你們不覺得我很偉大嗎？」該節目片段被一名女性網友放上社群平台討論，「這段看了好有感觸，好笑又無奈，小紅真的很厲害，一語中的說出女生們自小到大被培養要看場合說話，三位男性被攻擊到要大家dislike小紅，笑死！」相關貼文曝光，其他女性網友附和宅女小紅和原PO的發言，心有戚戚焉地說：「誰知道實話實說會不會被家暴被分裝進行李箱呢？畢竟男性這麼玻璃心」、「原來真的有男的聽不懂女性說的話欸」、「男人就是妳回再敷衍的稱讚他們都信以為真，妳講的再誠懇的建議都會導致他們玻璃心碎」、「小紅說的是真的，不好意思批評你的時候，為了轉移話題，會稱讚別的部分以轉移焦點」、「女生從小基本上都滿會看臉色的，要接收來自父母的情緒，如果是長女更可憐，又要超級懂事！」