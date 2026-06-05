我是廣告 請繼續往下閱讀

太陽花學運前奏曲 洪慈庸為弟洪仲丘堅毅發聲

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，書中暗酸昔日戰友洪慈庸、林昶佐抗爭到一半「人就不見了」，只剩自己和徐永明還在堅持；不過，此說法隨即遭到新北市議員卓冠廷打臉，他強調當年洪慈庸剛經歷流產、身體狀況不穩，但仍撐到抗議最後階段。對此，臉書粉專「聲量看政治」斷言，下半年後，黃國昌有機會消失在台灣政壇。由媒體人林靖堂所操刀的「聲量看政治」發文提到，2013年，洪仲丘事件爆發，她的姐姐洪慈庸，以一個非常堅毅的受害者家屬之姿站出來，為自己其實毫無血緣關系的弟弟發聲、說話、爭取公道。他直言，如果有人把當年洪慈庸為弟弟站出來，不急不徐、娓娓道來、極度堅強的受訪畫面調出來，會感受到一股跨越一切障礙的愛。文中續指，當年洪仲丘事件在太陽花學運前，爆發一波社會力量的集結潮，堪稱是太陽花學運的前奏曲，不僅因為洪仲丘捅破了當年腐朽的國軍玩兵文化，也因為洪慈庸的堅毅，讓人看見了親情的力量改變社會的可能。他提到，洪慈庸在洪仲丘事件爆發前，是一位完全不關心、不在乎政治的小女孩，但在弟弟身亡之後，改變了其對政治的看法，也因此林昶佐說服她參與選舉。最後，粉專也強調，當年洪慈庸為自己弟弟站出來說話的那些一舉一動，任誰看了都會動容；如今，她基本上已經是一個半退隱的人，卻遭黃國昌為宣傳新書消費，「我相信，下半年後黃國昌有機會消失在台灣政壇」。