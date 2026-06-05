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媒體今（5）日報導，民進黨近日一份民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧獲得31.5%的支持度，國民黨參選人李四川則以29.0%緊追在後，雙方差距2.6個百分點。對此，蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，近來幾項民調的趨勢，顯示團隊走在正確的方向上，期盼愈來愈多市民朋友把力量借給蘇巧慧。《自由時報》報導，民進黨民調中心於2026年6月2日至3日進行民調，在新北市長選舉支持度方面，蘇巧慧支持度為31.5%、李四川29.0%，無意見者為39.5%。進一步交叉分析發現，蘇巧慧在三鶯土樹（三峽、鶯歌、土城、樹林）斬獲44.9%的支持度，大幅領先李四川的20.9%；在新五泰林（新莊、五股、泰山、林口）及「七星區」，蘇也分別以32.9%與32.5%取得超過5個百分點的領先幅度。蘇巧慧在板橋區也以33.3%，微幅超越李的30.0%。李四川則在中永和地區，以40.8%強壓蘇巧慧的23.5%，在新店、烏來、深坑、石碇、坪林等地的「文山區」，也以35.3%領先蘇的27.0%。對於民調結果，蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，蘇巧慧團隊已經提出包含六大福利政見、四大青年支持政見、三大家庭照顧政見，以及新皇冠海岸、鑽石山城兩項觀光計畫，要全面照顧新北的各族群、各產業。吳思萱指出，近來幾項民調的趨勢，顯示團隊走在正確的方向上，也期盼選戰最後176天，能有愈來愈多市民朋友把力量借給蘇巧慧，一起扛起新北的新時代。