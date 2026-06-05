50歲女星王俐人今（5）日出席私密處保養品活動，大方暢談夫妻性生活，從小在國外長大的她，直言維持感情中「兩性關係」是重要關鍵。王俐人2021年與演員林琮軒登記結婚，受訪時她卻忍不住大吐苦水，坦言老公個性比較傳統、很無聊，加上對方目前都在中國拍戲，夫妻倆已經過著長達4個月「無性生活」。被問到平時如何解決生理需求？王俐人也毫不避諱地坦白：「就是自己解決啊！」自爆直到40歲才買了人生第一支按摩棒，話題尺度大開。

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王俐人今穿著深V洋裝現身記者會，大方露出傲人美胸，展現女性魅力。作風洋派的她，認為亞洲人對性話題較為保守，就連老公也不例外，她直言：「我老公就是保守的台灣人，在情趣方面需要學習，我在國外長大，兩性關係很重要，感情才會長久。」

▲王俐人（如圖）今穿著深V洋裝現身記者會，大方露出傲人美胸，展現女性魅力。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲王俐人（如圖）今穿著深V洋裝現身記者會，大方露出傲人美胸，展現女性魅力。（圖／記者嚴俊強攝影）
老公赴中國拍戲　王俐人自爆「無性生活」4個月

王俐人也坦言與老公現在分隔兩地，從2月到現在都沒有見面，夫妻倆已經過著長達4個月「無性生活」。被問到平時怎麼解決性需求？王俐人大方回答：「就是自己解決啊！」直言自己也是活到40幾歲才買人生第一支按摩棒，但王俐人認為，雖然現在有很多種情趣用品，但跟人與人之間的互動還是有差：「兩個人互動還是很重要。」

王俐人坦承有過性幻想　抱怨老公：個性太保守

提到夫妻間的私密互動，王俐人忍不住大吐苦水，直指先生個性相當保守，過去兩人曾因性需求不同而起爭執。作風洋派的她不諱言有過性幻想，更直白說：「以我自身經歷來說，亞洲男生大多不想幫女生服務，但我舒服了就會讓你開心，我不舒服也不會有心動的感覺。」

此外，她也透露與小7歲的老公之間存在文化差異，許多性話題在對方眼裡都是禁忌、不能隨便聊，讓她無奈抱怨，自己明明只是想更了解對方的需求。不過，當被現場媒體追問起關鍵的「尺寸問題」？王俐人則看似頗為滿意，當場點頭甜笑說：「堪用啦！」

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...